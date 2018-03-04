Sözcükler’de Nâzım Hikmet üstüne iki önemli çeviri

Sözcükler dergisi, yeni sayısında Nâzım Hikmet üstüne, iki önemli çeviri yaptı.

Sözcükler dergisinin yeni sayısında Nâzım Hikmet üstüne iki önemli çeviri öne çıkıyor. 1960’larda yazılan bu iki yazıda şairin ilkeli kişiliği, sosyalizm uygulamaları üstüne düşünceleri doğrudan tanıklıklarla aktarılıyor. Bu sayının önemli bir bölümü, 1960’lardan günümüze sahne tasarımı anlayışında devrim gerçekleştiren Metin Deniz’in yaratıcılık serüvenine ayrıldı. Turgut Çeviker’in Metin Deniz’le yaptığı kapsamlı söyleşisinin yanı sıra bu konuda Cevat Çapan’ın bir yazısı da bulunuyor.

Hakan Savaş’ın “Endülüs: Lorca’nın Çingenesi, Bunuel’in Köpeği” makalesi de bu sayının öne çıkanları arasında. Coğrafyanın edebiyat, sinema ve tiyatroyla harman olduğu bu yazıda, bir dönemin yaratıcı sanat ürünlerinin nasıl ortaya çıktığını aydınlatan yaklaşımlara odaklanılıyor.

(KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Mart 2018 18:02

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