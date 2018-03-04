Fenerbahçe, 3 eksikle Akhisarspor’u ağırlıyor

Vincent Janssen, Volkan Demirel ve Alper Potuk'tan yoksun Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 24. hafta maçında, Kadıköy'de Akhisarspor’u konuk ediyor.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftası kapsamında sahasında Akhisarspor’u ağırlıyor. Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakada Hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler’in yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy, Hakan Yemişken ve Bahattin Şimşek üstlenecek. Sarı-lacivertliler ile Akhisarspor arasında sezonun ilk yarısında Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynanan maçı yeşil-siyahlı ekip 1-0 kazanmıştı.

FENER 3 EKSİĞİYLE ÇIKACAK

Fenerbahçe’de üç futbolcu, bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Vincent Janssen’in yanı sıra Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Kaleci Volkan Demirel ve Alper Potuk, karşılaşmada olmayacak.

Öte yandan İsmail Köybaşı ve Roberto Soldado ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu, bu akşamki müsabakada kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 25. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında oynayamayacak.

AKHİSARSPOR’DA GÖZLER SELEZNYOV’DA

Son 3 maçını kazanıp çıkışa geçen Akhisarspor, bu müsabakaya odaklanırken, gözler takımın golcüsü Yevhen Seleznyov’a çevrildi. Devre arasında Kardemir Karabükspor’dan transfer edilen ve yeşil-siyahlılara çabucak adapte olan Ukraynalı oyuncu Kadıköy’de de takımın en önemli kozu olacak. Ligde Antalyaspor ve Atiker Konyaspor (2) ağlarını sarsan, Ziraat Türkiye Kupası’nda da son oynanan Galatasaray karşılaşmasını boş geçmeyen Seleznyov’un takımın önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Teknik Direktör Okan Buruk, “Seleznyov’un kalitesi tartışılmaz. Kendisi çok iyi şekilde çalışıyor. Hızla fazla kilolarını da verdi. Fenerbahçe karşılaşmasında da Seleznyov’la birlikte tüm futbolcularımız galibiyet için ellerinden gelen tüm gayreti gösterecek” dedi.

FERNANDAO’DAN AKHİSARSPOR’A 5 GOL

Fenerbahçe’nin Brezilyalı Santrforu Jose Fernandao, Akhisarspor’a karşı oynadığı 5 lig maçında 5 gol attı. Süper Lig’de 2013-2014 sezonunun devre arasında Bursaspor’a transfer olan Fernandao, Akhisar temsilcisinin filelerini yeşil-beyazlı formayla 3 karşılaşmada 2 kez havalandırdı.

Brezilyalı oyuncu, 2015-2016 sezonu başında transfer olduğu Fenerbahçe’de ise Akhisarspor’a karşı 2 lig müsabakasında 3 kez gol attı.

AKHİSAR ZİNCİRLERİ KIRMAK İSTİYOR

Spor Toto Süper Lig’de son üç maçında Bursaspor, Kardemir Karabükspor ve Konyaspor’u yenen Akhisarspor tüm dikkatlerini Fenerbahçe maçına verdi. Yeşil-siyahlılar zorlu deplasmanda kazanarak bu sezon bir ilki gerçekleştirmek istiyor. ‘Akigolar’, İstanbul’da Başakşehir (2-1), Galatasaray (4-2) ve Kasımpaşa’ya (2-0) yenilirken sadece Beşiktaş ile golsüz berabere kalarak 1 puan almayı başardı.

MUHTEMEL 11’LER

FENERBAHÇE: Kameni- Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar (M. Ekici), Giuliano, Aatıf, Soldado (Fernandao)

AKHİSASPOR: Lukac- Lopes, Mustafa Yumlu, Caner, Ömer, Sissoko, Eray, Muğdat, Soner, Larsson, Seleznyov (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Mart 2018 00:56

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