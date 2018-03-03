Genç kadın boşanmak istediği eşi tarafından öldürüldü

Malatya'da yaşayan Hakan Fırat, boşanmak isteyen 2 yıllık eşi 21 yaşındaki Kübra Fırat'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan Hakan Fırat, kendisinden boşanmak isteyen eşi Kübra Fırat'ı (21) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Cinayet, akşam saatlerinde Çarmuzu Mahallesi'nde meydana geldi. 21 yaşındaki Kübra Fırat, boşanmak istediği 2 yıllık eşi Hakan Fırat tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine eve gelen sağlık görevlileri, göğsünden yaralanan genç kadını ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Acil serviste tedaviye alınan Kübra Fırat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Genç kadının cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü.

Olay yerinde inceleme yapan polis katil Hakan Fırat'ı gözaltına aldı. (Malatya/DHA)

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