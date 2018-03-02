HDP Ağrı eski milletvekili Mehmet Emin İlhan, yaptığı basın açıklamaları gerekçe gösterilerek 'örgüt üyeliği' iddiasıyla tutuklandı.

Ağrı merkezli yapılan operasyonda gözaltına alınan HDP Ağrı eski milletvekili Mehmet Emin İlhan tutuklandı.

Ağrı merkezli düzenlenen ev baskınlarında 3 gün önce Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ağrı eski Milletvekili Mehmet Emin İlhan, HDP Parti Meclisi (PM) Üyesi Avukat Olcay Öztürk, İnsan Hakları Derneği (İHD) Yöneticisi Avukat Vural Kaya, Ağrı Belediye Eski Başkan Yardımcısı ve HDP PM Üyesi Halef Keklik, belediye eski il encümeni Filiz Sarı gözaltına alınmıştı. Dün ifadesi alınarak mahkemeye çıkarılan Halef Keklik “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklanırken, bugün emniyet ifadeleri alınan eski vekil İlhan, PM Üyesi Öztürk ve İHD yöneticisi Kaya ile Sarı adliyeye getirildi.

Savcılık ifadesi alınan 4 kişi Nisan 2015 tarihinde Diyadin’de yaşanan gelişmelere yönelik farklı tarihlerde yapılan basın açıklamaları gerekçe gösterilerek "örgüt üyeliği’ iddiasıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen, Sarı ve Kaya adli kontrolle serbest bırakılırken, HDP PM Üyesi ve HDP Ağrı Eski Eşbaşkanı Olcay Öztürk ile eski vekil Mehmet Emin İlhan ise aynı gerekçeyle tutuklandı. (Ağrı/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mart 2018 02:44

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