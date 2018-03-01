Derbide 3 kırmızı kart 4 gol: Beşiktaş 2-2 Fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında karşılaşan Beşiktaş ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı. Tansiyonu yüksek karşılaşmada 3 kırmızı kart çıktı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmada gergin anlar yaşandı. Volkan Demirel'in kırmızı kart görmesiyle Fenerbahçe'nin 9, Beşiktaş'ın 10 kişiyle sürdürdüğü karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmadaki ilk gerginlik birinci yarının son anlarında yaşandı. Fenerbahçe'nin korner kazandığı 44. dakikada sarı-lacivertli oyuncularla Tolgay Arslan arasında gerginlik yaşandı. Fenerbahçeli oyunculardan Alper Potuk, Tolgay'ı itince kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Derbi mücadelesinin ilk yarısındaki gerginlik, ikinci yarıda daha da büyüdü. Beşiktaş yarı alanında rakibinin faulüyle Pepe yerde kaldı. Bu pozisyon sonrası iki takım oyuncuları arasında itişmeler yaşandı. Ricardo Quaresma, Fenerbahçeli oyuncu Josef de Souza'ya yaptığı hareket sonrası 52. dakikada kırmızı kart gördü.

Quaresma, gördüğü kırmızı kartın ardından sinirlerine hakim olamayarak De Souza'nın üstüne yürümeye çalıştı. Beşiktaşlı oyuncuların yanı sıra sarı-lacivertli takımın kalecisi Volkan Demirel, Quaresma'yı sakinleştirmekte zorlandı.

Yaşanan gerginlik sonrası Fenerbahçe'den Mehmet Ekici de sarı kart gördü. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Aykut Kocaman da saha içine kadar gelerek iki takım oyuncularını sakinleştirmeye çalıştı. Kocaman, sarı kartı olan Volkan Demirel ile de kısa bir görüşme yaptı.

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş, Negredo'nun 14. dakikada attığı golle Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın gölüne 17. dakikada Soldado ile karşılık verdi.

FENERBAHÇE 10 KİŞİ KALDI

Fenerbahçe'de Alper Potuk 44. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

ŞENER GÖLÜ İLE SKOR 2-1'E GELDİ

Alper'in gördüğü kırmızı kartın hemen ardından 45. dakikada Şener'in ayağından gelen golle Fenerbahçe 2-1 öne geçti. İlk yarı Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.

QUARESMA KIRMIZI KART GÖRDÜ

İkinci yarının başlamasıyla birlikte iyice sertleşen oyunda bir kırmızı kart daha çıktı. 51. dakikada Quaresma kırmızı kart gördü. Kartın ardından oyun alanı karıştı.

FENERBAHÇE 9 KİŞİ KALDI

76'ncı dakikada Fenerbahçe 9 kişi kaldı. Talisca'nın ortasında Babel'in kafa vuruşu auta gitti. Pozisyonun ardından hakeme itirazlarını sürdüren Volkan Demirel ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

82'DE BERABERLİK GELDİ

82'nci dakikada Babel'in pasında sol kanatta topla buluşan Caner'in ortasında Talisca'nın kafa vuruşu, Hasan Ali'ye çarparak ağlarla buluştu: 2-2.

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Mart 2018 22:56

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