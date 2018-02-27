Ağbaba: Hükümet şeker işçisine Amerikan tokadı yedirecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki heyet, Malatya'da bulunan Şeker Fabrikası'nı ziyaret ederek, fabrikaların özelleştirilmesini eleştirdi. Hükümeti eleştiren Ağbaba, “Amerika'ya Osmanlı tokadı atamadı ama şeker işçisine, Amerikan tokadı yedirmek üzere” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba beraberinde Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbağ, Parti Meclis üyesi Ali Öztunç, İl Başkanı Enver Kiraz, Şeker-İş Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, partililer ve sendika üyeleriyle birlikte Malatya Şeker Fabrikası'nı ziyaret etti.

‘BU ARAZİ SATILIRSA REZİDANS YA DA AVM OLACAK’

Ziyarette kentteki fabrikanın da diğer şeker fabrikaları gibi özelleştirileceğini söyleyen Ağbaba, “Tekel sigara fabrikası satılırken Malatyalıların sesi çıkmadı. Ne oldu, AVM oldu. Sümer Bank ne oldu, AVM oldu. Et balık kurumu ne oldu, yurt yapılıyor, inşaat yapılıyor. Yarın bu şeker fabrikası da satılırsa Malatya'nın en kıymetli arazisi, Malatya'nın göbeğinde olan bir arazi satılırsa bilin ki burası da birilerine ya rezidans olacak ya da alışveriş merkezi olacak. O nedenle herkesin bu satışa 'dur' demesi gerekiyor” dedi.

‘AMERİKAN TOKADI YEMEMEK İÇİN EMEĞİMİZE SAHİP ÇIKALIM’

ABD Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmede konunun Afrin operasyonu ya da terör olmadığını şeker fabrikalarının özelleştirilmesi olduğunu da ileri süren Ağbaba şöyle dedi:

“Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ile ABD Dışişleri Bakanı görüşme yaptı. İlk kez tarihimizde Cumhurbaşkanı ile bir Dışişleri Bakanı konuşurken tercüman kullanılmadı. Dışişleri Bakanı tercüman olarak görev yaptı. Buradan iddiayla söylüyorum; o görüşmede gündem ne Afrin'di, ne PYD'ydi, ne YPG'ydi, ne başka bir konuydu. Gündem Türkiye'deki şeker fabrikalarının satışıydı. Bu satış yerli ve milli bir satış değildir. Diyorlar ya, ‘Amerika'ya Osmanlı tokadını öğreteceğiz.’ Amerika'ya Osmanlı tokadı atamadı ama şeker işçisine, şeker fabrikasına Amerikan tokadı yedirmek üzere. Bu tokadı yememek için hep beraber kendi emeğimize, kendi fabrikamıza sahip çıkmalıyız. Üretici arkadaşlarımız olmak üzere herkesin bu satışa karşı çıkması gerekiyor. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Şubat 2018 16:33

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