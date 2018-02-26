AKP’nin istismar tasarısı: 12 yaş sınırı ve zina düzenlemesi

Abdülkadir Selvi, AKP'nin 6 bakan ve bürokratların hazırladığı 'Çocuklara cinsel istismar' tasarısının detaylarını yazdı.

Abdülkadir Selvi, bugünkü yazısında AKP'nin kurduğu komisyondaki 6 bakan ve bürokratların hazırladığı "Çocuklara cinsel istismar" tasarısının detaylarını yazdı.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin aktardığı bilgilere göre, Komisyon Başkanı Bakan Recep Akdağ'ın ”Çok hızlı çalışıyoruz. 6 ayda yapılacak işi 10 günde yapacağız” diyerek yola çıktığı ve ”Üç günde 6 aylık çalışma yaptılar” dediği tasarının detayları ortaya çıktı.

Buna göre, hafta sonu dâhil bürokratlar Aile Bakanlığı Müsteşarı Aysel Kandemir’in başkanlığında toplanıp, kanunları çalıştılar. Bürokratlar, uzlaştıklarını yazdılar, anlaşamadıkları konuları ise bakanlara bıraktılar. 6 bakan bu akşam yeniden çalışmaya başlayacak.

Selvi'nin aktardığına göre "Vatikan’daki Papa seçiminde olduğu gibi bacadan duman çıkana kadar çalışıp, bir sonuca varacaklar."

İşte Selvi'nin yazısında aktardığı ve üzerinde uzlaşılan ve tartışmaların sürdüğü 7 madde:

1- Cinsel istismar suçlarına iyi hâl indirimi kalkacak.

2- Sayısı 31’e ulaşan Çocuk İzleme Merkezleri’nin (ÇİM) sayısı artırılacak.

3- Annelere, doğumdan itibaren cinsel istismar suçlarıyla ilgili eğitim verilecek.

4- Rehberlik öğretmenlerinin sayısı arttırılacak.

5- Cinsel istismar davalarına gizlilik esası getirilecek.

6- Cinsel istismar suçları 12 yaş altı ve üstü olmak üzere kademelendirilecek.

7- Cinsel sapıkların tahliye edildikten sonra da takibi gerekiyor. Kesinlikle çocuklarla ilgili bir işte çalışamayacaklar, adres değişikliği yaptıkları takdirde polise bildirmek zorunda olacaklar.

ZİNA ÇIKIYOR

Komisyon çalışmalarını tamamlayınca Başbakan Yardımcısı Akdağ, muhalefet partilerini de ziyaret edecek. Muhalefetin katkısını ve desteğini talep edecek.

Bir de zina konusu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış yapmışız” dedi. Bu konuda ayrı bir komisyon çalışıyor. Zinaya aile bütünlüğü cephesinden bakılıyor. Zina düzenlemesi geliyor. Ancak aynı pakette mi yoksa ayrı mı geleceği net değil. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 26 Şubat 2018 10:24

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