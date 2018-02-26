Özgür Toplum Dergisi çalışanı gözaltına alındı

Adana'da Özgür Toplum Dergisi çalışanı Mevlüt Gür ve ismi öğrenilemeyen bir kadın gözaltına alındı.

Adana'da Özgür Toplum Dergisi çalışanı Mevlüt Gür ve ismi öğrenilemeyen bir kadın gözaltına alındı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçe Mahallesi Obalar Caddesi üzerinde yürüyen Özgür Toplum Dergisi çalışanı Mevlüt Gür ve ismi öğrenilemeyen bir kadın polis tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan iki kişinin "yasaklı yayın bulundurmak" ve "örgüte finans sağlamak" iddiasıyla gözaltına alındığı ve Adana Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'nde tutulduğu öğrenildi. (Adana/MA)



Son Düzenlenme Tarihi: 26 Şubat 2018 09:09

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