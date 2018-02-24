İş yerinde yaralanan işçi HABAŞ'a iş kazası davası açtı

2012 yılında HABAŞ'ta geçirdiği kaza sonucu sakat kalan Ahmet Adıgüzel adlı işçi, iş yerine işe iade ve iş kazası davası açtı.

Ahmet Adıgüzel, yaklaşık 9 yıl Habaş’ta çalışan bir işçi. 2015’te işten atılana kadar geçen 9 yıllık çalışma süresi içinde 3 iş kazası geçirdi. Bu kazalardan 3’üncüsünü ise ayrı bir yere koyuyor. Adıgüzel, asıl işi yaptığı halde taşeron olarak çalıştırılması nedeniyle yaşadığı hak kayıplarının giderilmesi talebiyle dava açtığı için baskı yapıldığını ve kazanın baskı nedeniyle yaşandığını söylüyor.

Ahmet Adıgüzel, 2007-2012 ve 2014’te 3 ayrı iş kazası geçirdi. 2012’de düşerek ayağını kırdı ve kalıcı rahatsızlık oluştu. 2012 yılında geçirdiği iş kazası ve açtığı işe iade davası önceki gün Aliağa İş Mahkemesinde görüldü. HABAŞ avukatı, tanık olarak duruşmaya Haddehane Paketleme Formeni Feyzullah Sarıkaya’yı getirdi. Kazanın yaşandığı gece orada olmadığını söyleyen Sarıkaya, Ahmet Adıgüzel’in yemek molası sonrasında dinlenmeye gittiğini, dönerken de güvenli yolu kullanmadığını, role yolunda yürürken ayağının kaydığını ve düştüğünü söyledi. Feyzullah Sarıkaya iş güvenliği önlemlerinin eksiksiz alındığını, eğitimlerin de düzenli verildiğini ileri sürdü.

Ahmet Adıgüzel ise bu iddiaya karşı “Role yolunu geçtikten sonra düştüm. Yürüme yolunda köşebent vardı ve sabit değildi” dedi. Soğuk makas ikinci operatörü olarak çalışırken yaşadığı kazadan sonra ayağında kalıcı hasar meydana geldiğini dile getiren Adıgüzel, “4 ay tekerlekli sandalyede kaldım. Rahatsızlığımdan dolayı ameliyat olamıyorum, ameliyat olamadığım için de ayağım düzelmiyor. Uzun süre ayakta kalamıyorum dolayısıyla çalışamıyorum ve hayatımı idame etmekte de zorlanıyorum” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

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