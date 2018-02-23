Gazetecilere TCK 301'den ceza

Van'da 2015 yılında yaptıkları bir haber nedeniyle dava açılan 4 gazeteciden Bedran Babat ve Mustafa Ece'ye TCK 301'inci maddeden 5 ay ceza verildi.

Van'da 2015 yılında yaptıkları bir haber nedeniyle haklarında TCK 301'inci maddeden dava açılan 4 gazeteciden Bedran Babat ve Mustafa Ece'ye 5 ay ceza verildi.



KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı’nda (DİHA) 2 Haziran 2015 tarihinde yayınlanan “Gevaş Emniyeti seçmenleri fişliyor” başlıklı haber nedeniyle DİHA Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Güzüpek, gazeteciler Ferhat Çelik, Bedran Babat, Mustafa Ece ve HDP Gevaş İlçe eski Eşbaşkanı Nezahat Sümer hakkında TCK 301’den “Kamu görevlisine alenen hakaret” iddiasıyla açılan davanın karar duruşması Gevaş Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya avukat Sultan Uruk ile sanık Nezahat Sümer katıldı. Sümer önceki beyanların tekrarlayarak beraatını talep etti.



Gazeteciler Ece ve Babat'ın avukatı Sultan Uruk da haberin o dönem ortaya atılmış bir iddiayı içerdiğini, bunun düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak müvekkillerinin beraatını istedi.

GÜZÜPEK VE ÇELİK BERAAT ETTİ

Kararını açıklayan mahkeme hakimi, gazeteciler Babat ve Ece ile Sümer'in TCK 301/1 maddesi uyarınca alt sınırdan 6 ay hapsine karar verdi. Mahkeme sanıkların lehlerine indirim yaparak cezayı 5 aya düşürüp, hükmün açıklanmasının 5 yıl ertelenmesine karar verdi. Diğer sanıklar gazeteci Zekeriya Güzüpek ve Ferhat Çelik'in Basın Kanunu'nun 11. maddesinin 2. fıkrası uyarınca söz konusu suçu işlemediğine karar veren hakim, beraatlerine hükmetti. (Van/MA)



Son Düzenlenme Tarihi: 23 Şubat 2018 19:02

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