Birleşik Krallık’ta yüksek öğrenimde büyük grev

Birleşik Krallık'ta on binlerce üniversite öğretim elemanı ve emekçisi emeklilik yasasında yapılmak istenen değişikliğe karşı grevde.

Arif BEKTAŞ

Londra

Birleşik Krallık’ı oluşturan İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’da on binlerce üniversite öğretim elemanı ve emekçisi, 4 haftaya yayılacak 14 günlük grevlerinin ilk iki gününü gerçekleştirdiler. Perşembe başlayan ve bugün de süren ilk grev, öğretmenler ve üniversitelerde çalışan emekçilerin yanı sıra yüz binlerce öğrencinin de destek vermesi ile kitlesel gerçekleşti.

64 ÜNİVERSİTEDE GREV

Toplam 130 üniversitenin 64’ünde gerçekleşen grevler, emeklilik yasasında yapılmak istenen değişikliğe karşı gerçekleşiyor. Dayatılan bu yeni düzenleme ile eğitimciler ve üniversite çalışanları, emekli olduklarında yıllık ortalama 10 bin sterlin eksik ödeme alacaklar.

Geri kalan 66 üniversite ise 1992 yılından önce inşa edildikleri için emeklilik yasasındaki değişiklikleri onları etkilemiyor. Bu üniversitelerde grev yapılmasa da birçok öğretim üyesi açıklamalar yaparak arkadaşlarını ve üniversite emekçilerini desteklediklerini açıkladılar.

ÖĞRENCİLERDEN 700 BİN İMZA

Hocalarının, emekli olduktan sonra emeklilik maaşlarına yansıyacak düzenlemeye karşı çıkan öğrenciler de bir imza kampanyası başlattılar. Birkaç hafta önce başlayan imza kampanyasına 700 binden fazla öğrenci imza verdi.

Grev oylamasının yüzde 88 oranında gerçekleşen bu üniversitelerde yaklaşık 1 milyon öğrenci bulunuyor. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun desteklediği grev nedeniyle üniversite önlerinde eylemler de yapıldı. Birçok kentte de merkezi düzeyde yürüyüşler gerçekleşti. Özellikle Glasgow, Belfast, Leeds ve Cardiff’de yapılan yürüyüşlere on binlerce hoca, işçi ve öğrenci katıldı.

GREVLER BÜYÜYEREK SÜRECEK

Toplam 4 haftalık grev kararı alan Üniversite ve Yüksek Öğrenim Sendikası (UCU), eylem ve grevlerini etkili bir şekilde devam ettirecek.

Birinci hafta 2 gün gerçekleşen grevin ardından ikinci hafta 3 gün iş bırakacak olan eğitimciler 26, 27 ve 28 Şubat günleri grev yapacak. Üçüncü hafta ise 4 güne uzacayacak olan grev 5,6,7 ve 8 Mart günleri yapılacak. Son grev haftasında ise haftanın 5 günü de iş bırakılacak. 12, 13, 14, 15 ve 16 Mart’ta yapılacak son grevlerle ilk mücadele periodu tamamlanmış olacak.

UCU’dan yapılan açıklamaya göre, 4 haftalık grev planlarının ardından hükümet geri atmazsa yeni grev kararları alınacak.

28 ŞUBAT’TA LONDRA’DA BÜYÜK YÜRÜYÜŞ

Önümüzdeki hafta başından itibaren başlayacak ikinci hafta grevinin son günü olan 28 Şubat’ta İngiltre’nin başkenti Londra’da kitlesel bir yürüyüş düzenlenecek. Bir çok üniversiteden öğretmen, işçi ve öğrencilerin yanı sıra, diğer iş kollarındaki sendikalar, kitle örgütleri ve siyasi partilerin de destek vereceği yürüyüşün kitlesel geçmesi bekleniyor.

Muhalefetteki İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn de bir mesaj yayınlayarak, üniversitelerdeki grevcilerle dayanışma içinde olduğunu açıkladı. Birçok sendika da destek ve dayanışma mesajı yayınlayarken, iktidardaki Muhafazakar Partili milletvekilleri, çeşitli radyo ve televizyon programlarına katılarak, greve çıkmayan çok az sayıdaki hocayı desteklediler.



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