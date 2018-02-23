Okullarda Abdülhamit propagandası

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, II. Abdülhamit’in ölümünün 100. yılı için il genelinde adeta seferberlik ilan etti.

Buse VURDU

Ankara

Osmanlı'nın yoğun baskı ve sansürleriyle ünlü “İstibdat Dönemi” padişahı II. Abdülhamit, okullarda yaygın şekilde anlatılacak. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü talimatı gönderdi, Abdülhamit’in ölümünün 100. yılı nedeniyle okullarda etkinlikler düzenlenecek.

Osmanlı devletinin yoğun baskı ve sansür dönemi olan “İstibdat Döneminin” uygulayıcısı, rüşvet ve komisyonlar yoluyla servetine servet katan II. Abdülhamit’in ölümünün 100. yıl dönümü etkinlikleri sürüyor. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, II. Abdülhamit’in ölümünün 100. yılı için il genelinde adeta seferberlik ilan etti. Tüm okul müdürlüklerine gönderilen yazıda, okul müdürlüklerinden konu ile ilgili bir etkinlik komisyonunun kurulması, konuyla ilgili yarışmalar düzenlenmesi ve dergi, gazete ve duvar gazetesi hazırlanması, söyleşiler düzenlenmesi ve tüm öğrencilerin katıldığı anma programları yapılması istendi.

OSMANLI AKLANMAK İSTENİYOR

Konuyla ilgili olarak Evrensel'e konuşan Eğitim Sen Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Sultan Saygılı, özellikle son dönemde Osmanlı’yı yücelten ve onu imrenilesi bir dönem gibi tekrar tekrar hatırlatan bir çalışma yürütüldüğünü ifade ederek duruma tepki gösterdi. Osmanlı’nın bu yolla aklanmak istendiğini belirten Saygılı, Abdülhamit’in de baskıcı ve güçsüz imajının perdelenmeye çalışılarak sembol haline getirilmek istendiğini dile getirdi. Saygılı, Türkiye’nin bugün içerisinde bulunduğu koşulların, Abdülhamit döneminin koşullarına benzemesi itibariyle de Abdülhamit anmalarının önemli olduğunu söyledi.

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