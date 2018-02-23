'TMMOB biziz ve biz bize sahip çıkmak zorundayız. Bugünümüz ve yarınımız için, geleceğimiz için çoğul türkümüze eşlik edelim.'

Hilmi MIYNAT

Pamukkale Üniversitesi Gıda Mühendisliği

TMMOB yarım milyon üye sayısı ile hem büyük bir güç hem de büyük bir sorumluluk anlamı taşıyor. TMMOB bu gücü kullanma tercihini ise kurulduğu günden bu güne üyelerinin mesleki çıkarlarından ve kamu yararından (halk yararından) yana yapmıştır. Hal böyle olunca işgücü sömürüsünü ve kamu kaynaklarını yerli yabancı sermayeye peşkeş çekmeyi kendine program edinmiş bir partinin her fırsatta TMMOB’ne saldırması gayet anlaşılır olabiliyor.

TMMOB’UN HEDEFTE OLMASI GAYET ANLAŞILIR(!)

TMMOB’un neden hedefte olduğunu anlamak için yandaş medyanın sesini kısıp internet sitesinde ufak bir gezintiye çıkmak yeterli olacaktır. Yapmış olduğu basın açıklamalarına baktığımızda AKP’nin fıtrat dediği iş cinayetlerine ihmal demiş, AKP’nin rant dediği yerde dur demiş, AKP’nin kindar nesil istediği yerde laik eğitim istemiş, tek adam dayatmasına hayır ve son dönemde sık sık demokrasiyi gündem edinmiş… Örneğin Elektrik Mühendisleri Odası 5 Şubat’ta yaptığı basın açıklaması ile enerjiyi piyasalaştırmanın yol açtığı sakıncalara değinmiş, halkı yeni elektrik zamlarına karşı uyarmış ve çözümün kamu yararına bir dönüşümden geçtiği yönünde uyarılarda bulunmuş. Yani iktidar bu ülkenin vatandaşlarının ödeyeceği elektrik faturalarını dert edinen bir kurumu “yerli ve milli” olmamakla suçlamaktadır. Bir başka örnek ise IŞİD terörü mağduru ve mağdur ailelerinin kurduğu geçtiğimiz haftalarda da iktidarın kapattığı 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği ile yapılan ortak basın açıklaması. Sözde terörle savaştığını söyleyen iktidar IŞİD sanıklarını bir bir serbest bırakırken IŞİD mağdurlarının derneğini kapatıyor. Savaş ve OHAL bahanesinin arkasına saklanarak TMMOB’a saldıran da aynı çelişik iktidar.

BİZİM İÇİN GÜÇLÜ BİR TMMOB ZORUNLUDUR

SGK feshine rağmen TMMOB asgari mühendis ücretinin brüt 4250 Türk Lirası olarak belirledi. Tüm baskı ve saldırılara karşın TMMOB emek mücadelesini sürdürüyor. Emeğin çıkarlarını savunmaya devam ediyor. Üniversitelerden mezun olduğumuzda meslek örgütümüze sahip çıkmanın ne anlam ifade ettiğini daha iyi anlayabiliriz. “Ben dört yıl üniversite okudum ve mühendisim, hak ettiğim maaşı istiyorum” cümlesinin bir karşılığı olsun istiyorsak yanımızda güçlü bir TMMOB olmak zorundadır. TMMOB’a yapılan saldırı da bugünün mühendis ve mimarlarına olduğu kadar geleceğin mühendis ve mimar adaylarınadır. Ayrıca belirtmek gerekir ki TMMOB bir üçüncü tekil şahıs değildir. TMMOB içinde biz örgütlü bulunduğumuz sürece birinci çoğul şahıstır. TMMOB biziz ve biz bize sahip çıkmak zorundayız. Bugünümüz ve yarınımız için, geleceğimiz için çoğul türkümüze eşlik edelim.

www.evrensel.net