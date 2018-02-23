Rant için değil, halk için mühendislik yapacağız

'TMMOB gençlik komisyonlarında bir araya gelerek birleşmeli meslek örgütümüze sahip çıkmalıyız.'

Görkem DALSÜREN

Adnan Menderes Üniversitesi

TTB, TMMOB ve TBB başta olmak üzere birçok emek ve meslek örgütü geçtiğimiz hafta cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu meslek birliklerinin statüsünün yeniden düzenlenerek ortadan kaldırılmasını gündeme getirmesi ile siyasi gündemlerden biri haline gelmişti. Rant politikalarına karşı konumu uzun zamandır iktidarı rahatsız eden TMMOB'un hedef haline getirilmesinin geleceğin mimar ve mühendisleri açısından ne anlama geldiğini ifade etmek istiyorum.

Geleceğin mimar ve mühendis adayları olarak bizlerin hangi koşulda ve hangi sosyal ve ekonomik haklar ile çalışacağımızı belirleyen kurumların olmaması zaten genç işsizliğin %25 olduğu ve her 4 gençten birinin işsiz olduğu ülkemizde, güvenceli çalışma hakkının son kırıntılarının da yok edilmesi anlamına geliyor. Aynı zamanda birçok kamu yararına plan ve projelerde kamusal denetim sağlayan TMMOB’un statüsünün değiştirilmesi gelecekteki mimar ve mühendislerin halk için değil rant için mühendislik anlayışının önü açılmak isteniyor. TMMOB'un hedef alınmasının en önemli sebebi mevcut iktidarın kurmak istediği rant imparatorluğuna karşı hukuki ve yayınlanan raporlarla mücadele etmesidir. İktidar bir yandan da TMMOB'un statüsünü değiştirerek, mimar ve mühendisleri kölece çalışma koşullarına mahkum etmek, iş güvencesinin gasp ederek esnek çalışma koşullarına mahkum etmek istemektedir.

BİRLEŞMELİ VE MESLEK ÖRGÜTÜMÜZE SAHİP ÇIKMALIYIZ

TMMOB, mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının ortak gereksinimlerini karşılama, kamunun ve ülke çıkarlarının korunmasında, mühendislik ve mimarlık alanında teknolojik gelişmeleri sağlayan birleştirici bir kuruluştur. TMMOB’un kapatılması mimar ve mühendislik öğrencilerinin geleceğine yapılacak olan en büyük saldırı olacaktır. TMMOB mesleki disiplin ve iş denetimi konusunda çok önemli bir faktördür. Bu sebeplerden dolayı TMMOB’un görevlerini ve ilkelerini devam ettirmesi gerekmektedir. Bu saldırı bugün TMMOB'a yapılmak istenen bir saldırı olarak görünse de aslında saldırı biz geleceğin mimar ve mühendislerine karşı yapılmıştır. Mimarlık ve mühendislik fakülteleri öğrencileri bu saldırılar karşısında susarsa yarın daha kötü çalışma koşullarına mahkum edilmek için farklı saldırıların yolu açılmış olacaktır. Biz geleceğin mimar ve mühendisleri olarak üniversitelerde TMMOB gençlik komisyonlarında bir araya gelerek birleşmeli meslek örgütümüze sahip çıkmalıyız.

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