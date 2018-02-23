'Talepler temelinde birleşmeliyiz'

'Dilinden düşürmediği yasaları hiçe sayan Erdoğan diğer bir açıdan da biz gençlere ve halka gözdağı veriyor.'

Meslek Lisesi’nden Bir Öğrenci

Kayseri

“AKP’nin bayrağı liselerde dalgalanacak” sözü çok iddialı bir söz. Öncelikle toplumun her kesiminden gençlerin bulunduğu bu dönemde böyle iddialı bir cümle kurulması bir hayli ilginç. Muhalif gençlerin seslerinin kısılmaya çalışıldığı bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu söylemi her şeyi açıkça ilan etmekte.

MEB Ortaöğretim kurumları ödül ve disiplin yönetmeliğini incelediğimizde açıkça yer almakta “Okul içinde siyasi partilerin, bu partilere bağlı yan kuruluşların, ideolojik amaçlı dernek ve kuruluşların veya sendikaların siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin bir biçimde katılmak” gibi şeylerin cezasının okuldan atılmak olduğu yazıyor. Çünkü; Soma için liselerde eylem yapılınca disiplinlik olan arkadaşlarımız olduğunu biliyorum. Dilinden düşürmediği yasaları hiçe sayan Erdoğan diğer bir açıdan da biz gençlere ve halka gözdağı veriyor. Bu durumda bize düşecek olan bulunduğumuz her alanda çevremizle bir araya gelmektir.

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