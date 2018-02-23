'Bari okula parasız girelim'

'Eğitimin her alanda paralı olduğu bir dönemde bari okullarımıza parasız girelim istiyoruz.'

Hasan HÜSEYİN

Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Türkiye’de eğitimin parasız olmadığını biliyoruz. Araştırmalara göre Türkiye’de en çok para harcanan 3.cü şey eğitim. “Peki bu paralar nereye gidiyor?” diye soruyoruz. O sırada özel okullara verilen teşvikler aklımıza geliyor. Devlet her öğrenci için 3,500 TL ödüyor özel okullara. Peki devlet okullarının durumu ne?

Bundan 2 yıl önce lisem MMTAL’de okul giriş çıkışları için öğrencilere turnike kart uygulaması yapılmıştı. Bunun için de her öğrenciden 10 TL istenmişti. Okul nüfusunun da 2000’den fazla olduğunu düşünürsek ortadaki durumu görebiliriz. Kartlar alındıktan sonra turnike sistemine geçildi geçilmesine de bu sadece 1 hafta sürdü. Bu yıl tekrardan bu sisteme geçiş kararı alındı. Turnike geçiş kartı almak istemeyen öğrencileri okul yönetimi tarafından “Okula giremezsiniz” denilerek tehdit edildi.

Bu konuda bazı arkadaşlarımız görüşlerini belirtti. Bir arkadaşımız bu sistemin okula para kazandırmaktan başka bir şey olmadığını, eğitimde eşitsizliğin bulunduğunu ve bu parayı herkesin veremeyeceğini söyledi. Başka bir arkadaşımız böyle bir uygulamanın parasız olması gerektiğini, kendi çıkarları için öğrencilerden fedakarlık beklediklerini söyledi. Bizler lisemizde daha önce de uygulanmaya çalışılan ama başarılı olamayan bu sistemi değil, eğitimin her alanda paralı olduğu bir dönemde bari okullarımıza parasız girelim istiyoruz.

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