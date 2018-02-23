Bermuda şeytan üçgeni: Staj, sömürü, dershane

'Biz meslek lisesi öğrencileri okullarda nitelikli eğitim, stajda emeğimizin karşılığını istiyoruz.'

Demet DOĞRU

Elazığ

Garanti bir mesleğimiz olsun diye tercih ettiğimiz meslek liseleri bizi büyük bir çıkmazın içine attı. Bölümlerin yardımcı statüsüne indirilmesiyle sağlık meslek liselerinde personel yetiştiriliyor. Henüz bu bölümlerin kadrosunun açılmaması da bizi endişelendiriyor.

'DERTLERİMİZ KATLANARAK BÜYÜYOR'

Tek çare üniversite ama kültür dersleri görmeden nasıl yerleşeceğiz? 2 yıllık geçiş hakkının da kaldırılmasıyla güvendiğimiz dağlara karlar yağdı. Meslek liseninin pişmanlık olduğunu yaşayarak öğrenen bizler de son sene kendimizi dershanelere attık. Son sene bizi ilgilendiren tek şeyin ders olması gerekirken bir de staj başladı. Emeğimizin karşılığını alamamamız, köle gibi çalıştırılmamız, hastanelerde istenmememiz de eklenince dertlerimiz katlanıyor.

Metin Koloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bu konuyu tartışmak üzere bir araya geliyoruz. Üniversite düşünüp düşünmedikleri üzerine sohbet ediyoruz.

Anıl Gül “Başka seçeneğimiz mi var? Gördüğümüz kültür dersleri çok yüzeysel. Meslek lisesi olduğumuz için üzerinde çok durulmuyor. Üniversiteye gitmek için görmediğimiz dersleri sınavda çözmek zorundayız bu da bizi diğer liselerin gerisine atacak.” diyerek başlıyor konuşmasına. 2 yıllık geçiş hakkının kaldırılmasının meslek liselileri hüsrana uğrattığını, sınava hazırlanabilmek için dersaneye gittiğini ancak stajla birlikte derslere yoğunlaşamadığını söylüyor.

FAZLA İŞ, AZ ÜCRET

Ebru Çetin ise üniversiteye girmeyi mecburiyetten istediğini ve sebebini “personel ve hemşire arasında yeni bir sınıfın üyesi olmak istemiyorum.” diyerek belirtiyor. Geçiş hakkının kaldırılmasıyla mağdur olduklarını söyleyen Ebru staj adı altında hastanelerde ucuz iş gücüyle sömürüldüklerini ekliyor. “Hem hemşire hem de personel görevi yapmamıza rağmen ücretlerimiz sözleşmelerimize göre bile yatırılmıyor. Statü olarak hemşire yardımcısıyız ama hemşire görevleri yapıyoruz. Kısacası yapmamız gerekenden daha fazla iş yapmamıza rağmen, almamız gereken ücreti bile alamayacağız.” derken aslında bütün meslek liselilerin ortak sorunlarını dile getiriyor.

Meslek lisesi öğrencilerin emeğinin sömürülmesine göz yumuluyor. Bu durumdan hastane de hükümet de memnun. Biz meslek lisesi öğrencileri okullarda nitelikli eğitim, stajda emeğimizin karşılığını istiyoruz.

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