İstanbul'da kadın yurdunda kalan bir öğrenci, kadınların sorunlarına ve bu sorunların nasıl tartışıldığına ilişkin yazdı.

Kadın yurdundan bir öğrenci

İstanbul

Yurtta kalan bir kadın, evi olarak gördüğü bu apartmanlarda sabah okula gider, belirlediği günlük parasını aşmamak için koşa koşa da yurduna geri döner. Harçlıklarından biriktirdiği parayla dışarı çıkar. Bu rutin sürerken bir çok zorlukla da başa çıkmaya çalışır. Akşam yatmadan önce bir makyaj videosu izlemeden ya da “sabah ne giyeceğim?” diye düşünmeden uyumaz ama bunlar diğerlerinin yanında devede kulak kalır. Yurdun önünde bir kadın, erkek arkadaşı tarafından dövülür, otobüste tacize uğrar, babası tarafından dayak yer, yurda geç kaldığında yurt müdiresi tarafından “gece bu saate kadar ne yapıyordun?” sorusuna maruz kalır; tüm bunlar yaşamın gerçeklerini yüzümüze vuruyor.

SOHBET ARASI

Biz de bir akşam odada otururken yine günlük yaşamda başımıza gelenlerden konu açıldı. Geçen bir arkadaşımız sevgilisi tarafından yurdun önünde şiddete uğramış; oda arkadaşım kızıyor "neden yurdun güvenliği müdahale etmedi?" diye. Diğer arkadaşım söze giriyor "bu sorunları anlatıyoruz ama çözüm ne?"diye haklı olarak çıkışıyor. Çözümü arkadaşımız dayak yerken güvenliğin müdahil olmasından bekleyemeyeceğimizi, çözümü otobüste sırt çantalarımızın boylarını uzatmaktan bekleyemeyeceğimizi, bunların sorunları çözmeyen adımlar olduğunu anlamamız kısa sürdü. Bugün bunların çözüm olmadığını çocuk istismarıyla dolu olan ülkemize cinsel taciz yasa tasarısı getirmeye çalışanlardan, tecavüzler boyumuzu aşmışken kravat taktı diye cezasında indirim yapanlardan, kadın cinayetlerinin ise gittikçe arttığı ülkemizde iyi hal indirimiyle serbest bırakanlardan bekleyemeyeğimizi anladık ama ne yapmamız gerektiğine de net cevaplar bulamadık. Sonra sohbete burada ara verdik ve herkes yatağına haftanın makyaj videolarını izlemeye ve sosyal medyada takılmaya döndü. Sorunlarımıza cevap bulduğumuz bir sayıda görüşmek üzere...

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