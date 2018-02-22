Vizyonda bu hafta (23 Şubat 2018 Cuma)

DÜNYANIN BÜTÜN PARASI (ALL THE MONEY IN THE WORLD)

Amerika’nın sayılı zenginlerinden olan Paul Getty’nin 16 yaşındaki torunu kaçırılır. Fidye olarak 17 milyon dolar istenmektedir. Paul Getty Jr.’ın annesi Gail, fidye için milyarder kayınpederine gider ancak Paul Getty cimriliğiyle ünlenmiş biridir ve fidyeyi yüksek bulur. Oğlunun hayatını kurtarmak isteyen Gail için dede ve fidyeciler arasında ortak noktayı bulmak zor olacaktır.

Yönetmen: Ridley Scott

Oyuncular: Michelle Williams, Christopher Plummer, Mark Wahlberg, Charlie Plummer

BENİ ADINLA ÇAĞIR (CALL ME BY YOUR NAME)

1983 yazında, İtalya’nın kuzeyinde 17 yaşındaki Elio Perlman günlerini, ailesinin 17. yüzyıldan kalma villasında geçirmekte, arkadaşı Marzia ile flörtleşmektedir. Bir gün doktora tezine çalışan 24 yaşındaki Oliver, Roman kültürü üzerinde çalışan Elio’nun babasına yardım etmek için yanlarına gelir. Elio ve Oliver, kısa bir süre içinde bu yazın, hayatlarını sonsuza dek değiştireceğini fark ederler.

Yönetmen: Luca Guadagnino

Oyuncular: Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg, Amira Casar

KIRLANGIÇLAR SUSAMIŞSA

Karadeniz’in bir dağ köyünde yaşayan Murat, fotoğraf ve belgesel filmler çekmektedir. Köyde dingin bir hayat sürmekte olan Murat, yeğeni Burak’a kırlangıçların gizemli hikayesini anlatır. Amcasından etkilenen Burak, kendi düş dünyasındaki kırlangıçlar için yuva yapmaya başlar. Öte yandan Murat’ın kendi hayatı ile ilgili bir takım sıkıntıları vardır. Köyde kalmakla gitmek arasında kararsızlıklar yaşadığı bir dönemde yaylaya ilginç bir adam gelir.

Yönetmen: Muhammet Çakıral

Oyuncular: Murat Sarı, Burak Sarı, Hamit Demir, Ali Dursun

SAMSON

Eski Ahit’in akıllara kazınan İbranili kahramanı Samson, insanüstü güçlere sahip olan bir adamdır. Silah olarak kullandığı oyma bir kemik sayesinde kimse onu durduramamaktadır. Alışılmadık bu Tanrı vergisi armağanı, halkını köleleştirilmekten kurtarmak için kullanması gereken Samson’ın gençlik hırsı sonucu yaşadığı trajik bir evlilik, onu intikam amacıyla Filistin ordusu ile karşı karşıya getirir.

Yönetmen: Bruce Macdonald, Gabriel Sabloff

Oyuncular: Taylor James, Jackson Rathbone, Billy Zane, Caitlin Leahy

TAVŞAN PETER (PETER RABBIT)

Tavşan Peter’da, nesiller boyu okuyucuları cezbetmiş olan bu afacan ve maceracı kahraman, bu kez kendi çağdaş komedisinin başrolünü üstleniyor. Filmde, hem Bay Yeşilbahçe’nin gıpta edilen sebze bahçesinin kontrolü, hem de hayvan dostu komşunun sevgisini kazanma mücadelesi Lake District ve Londra’ya kadar uzanırken Peter’in Bay Yeşilbahçe’yle ezeli düşmanlığı en üst düzeye çıkıyor.

Yönetmen: Will Gluck

Seslendirenler: Harun Can, Fatih Özkul, Seda Özelsoy, Melissa Melis Toklu

GÖREVİMİZ TATİL

Gelecek kaygısıyla bugünü yaşamayı unutan Sıtkı Mutlu, 9 yıldır ailesini tatile götürmeyi ihmal etmiştir. Bir aile psikiyatrı tarafından tatil görevi verilen Sıtkı Mutlu, bulabildiği en ucuz karavanla ailesini tatile götürmek üzere yola çıkacaktır. Ailenin terapi seansıyla başlayan değişimleri, tatilleri ile devam edecektir. Ailece bir arada olmanın yeniden keşfedileceği tatil macerası, pek çok kişinin hayatını değiştirip ülke gündemine bile oturacaktır.

Yönetmen: Murat Şeker

Oyuncular: Demet Akbağ, Zafer Algöz, Deniz Altan, Ali Keçeli

THE FLORIDA PROJECT

Okullar tatil olunca 6 yaşındaki Moonee ve arkadaşlarının Florida’nın sıcak yaz günlerindeki tek dertleri daha çok eğlence ve daha çok dondurmadır. Bu sevimli ekip kendilerine yetişkinlerden uzak bir dünya yaratmışlardır. Tüm masumluğuyla başı sürekli derde giren Moonee’nin arkasında, O’nu her şeyden çok seven annesi Halley vardır. Bu küçük kızın renkli hayal dünyası, annesinin acı tatlı fedakarlıklarıyla sürekli şekillenmektedir.

Yönetmen: Sean Baker

Oyuncular: Brooklynn Prince, Bria Vinaite, Willem Dafoe, Christopher Rivera

ALEM-İ CİN

Bu haftanın cinli-perili yerli yapımı 'Alem-i Cin'. Yeliz, yirmi beşinci yaş gününden itibaren O’nu çağıran çeşitli kabuslar görmeye başlar. İçinde bulunduğu durum derinleştikçe ailesi ile ilgili gizli kalmış sırlar ortaya çıkar. Bu durumdan sıyrılmaya çalıştıkça daha büyük kabusların içine çekilen Yeliz’e eski bir aile dostu yardım etmek ister ama düşman bu dünyadan değildir. Hep birlikte, tüm aile ve çevresi cinler alemi ile tanışırlar.

Yönetmen: Özgür Bakar

Oyuncular: Ayçin Tuyun, Süleyman Kabaali, Zeynep Turpçu, Yüksel İvgen

(KÜLTÜR SERVİSİ)

Stalin’in Ölümü: Yalana güldürerek inandırmak

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Şubat 2018 20:25

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