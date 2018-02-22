Gökçek gitti ama reklam afişleri hâlâ duruyor
Erdoğan'ın istifasını istemesi üzerine görevinden ayrılmak zorunda kalan Melih Gökçek'in reklam afişleri hâlâ Ankara’nın çeşitli bölgelerinde duruyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifasını istemesi üzerine görevinden ayrılmak zorunda kalan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’in reklam afişleri hâlâ Ankara’nın çeşitli bölgelerinde duruyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek döneminde hazırlanan, Ankara-Samsun karayolu üzerinde bulunan billboarddaki dev afiş, dikkat çekiyor.
Ankara'da 8 bin 617 gündür sürdürdüğü Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden geçen 28 Ekim'de istifa ettirilen Melih Gökçek'in, görevi döneminde hazırlanan reklam afişleri kentin bazı noktalarında hâlâ duruyor. Ankara-Samsun karayolu Mamak girişinde yer alan dev afiş dikkat çekiyor. Melih Gökçek'in resminin yer aldığı afişte, 'Söz verdik gerçekleştiriyoruz' ifadeleri yer alarak Mamak'taki ‘kentsel dönüşüm’ün reklamı yer alıyor. (DHA)Son Düzenlenme Tarihi: 22 Şubat 2018 16:26