Taha Akyol’a yazılan tek tip mektubu 'sakıncalı' bulundu

Tutuklu Hizan Belediye Eş Başkanı İhsan Uğur’un gazeteci Taha Akyol’a gönderdiği 'tek tip' mektubu 'sakıncalı' görüldü, Uğur'a soruşturma açıldı.

Tutuklu Hizan Belediye Eş Başkanı İhsan Uğur’un gazeteci Taha Akyol’a tek tip kıyafetle ilgili yazdığı mektup “sakıncalı” görüldü ve Uğur'a soruşturma açıldı. Uğur'un sevk sırasında kendisiyle götürdüğü Demirtaş'ın "Seher" kitabı da cezaevine alınmamıştı.

Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde tutuklu olan Hizan Belediye Eş Başkanı İhsan Uğur’un gazeteci Taha Akyol’a cezaevinde tek tip kıyafet uygulamasına dair kaleme aldığı mektubu cezaevi yönetimince el konuldu. 21 Aralık 2016 tarihinden bu yana tutuklu Uğur’a mektuptaki ifadeler gerekçe gösterilerek, disiplin soruşturması açıldı.

Uğur’un Ocak ayında gündeme gelen tek tip kıyafet uygulamasına karşı duyarlılık çağrısının yer aldığı mektubundaki “Sosyal medya aracılığıyla ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşların, insan hakları örgütlerinin, barolar ve sivil toplum örgütleri başta olmak üzere tüm demokratik kamuoyunun tek tip kıyafet hakkında kendilerine destek olmaları talebinde bulunulmuştur” ifadeleri sakıncalı görüldü.

Mektubun kaleme alındığı 16 Ocak günü Mektup Okuma Komisyonunca yapılan inceleme sonrası 17 Ocak’ta Uğur’un mektubuna da el konulmasına karar verildi.

Mektubuna el konulma kararında şu ifadelere yer verildi: “Ceza İnfaz Kurumumuzda bulunan tutuklu İhsan Uğur’un 16 Ocak 2018 tarihinde gazeteci Taha Akyol’a göndermiş olduğu taahhütlü mektubun Mektup Okuma Komisyonu tarafından incelenmesi neticesinde sakıncalı görülerek disiplin kuruluna sevk edilmiştir.”

Söz konusu el koyma kararı ise Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Tüzüğün 123’üncü maddesine dayandırıldı.

'SEHER' DE CEZAEVİNE ALINMAMIŞTI

DBP’li Hizan Belediye Eş Başkanı İhsan Uğur 2 Ekim 2017 tarihinde Elazığ Cezaevi’nden Diyarbakır D Tipi Cezaevi’ne sevk edildiğinde kendisiyle götürdüğü Selahattin Demirtaş'ın yazdığı öykü kitabı "Seher" de, “Ders kitabı değil. Şifreli ve kontrolsüz haberleşmeye yol açabilir” denilerek cezaevine alınmamıştı. (Ankara/MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 22 Şubat 2018 12:45

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