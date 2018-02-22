AKM çalışanlarından BİMER ve CİMER'e şikayet

10 yıldır kapalı olmasına rağmen kadrosunu koruyan Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) çalışanları, AKM'nin yönetilme şekline tepki gösterdi

Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) çalışanları, binada yıllardır bir faaliyet olamamasına ve yönetilme biçime tepki gösterdi. Çalışanlar BİMER ve CİMER’e başvurdu.

Hürriyet'ten Ömer Erbil'in haberine göre, AKM çalışanlar hem yıllardır oturdukları yerden maaş almalarından rahatsız olduklarını hem de AKM müdürünün hoyrat tutumundan şikayetçi olarak Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurdu.

HİZMET ARAÇLARI ÖZEL İŞLERDE KULLANILIYORMUŞ

Personelin CİMER’e gönderdiği şikayet yazısında müdürlüğün hizmet aracını makam aracı olarak kullandığı ve sanatsal faaliyetlere kapalı olduğu halde AKM hizmet aracının özel işlerde kullanıldığı ve 1.5 yılda 3000 litre benzin kullandığı iddia edilerek şöyle denildi:

‘‘AKM’de 16 memur, 21 güvenlik, 10 temizlik personeli vardır. Tüm gün herkes oturmaktadır. Temizlik personeline şube müdür odası verilmiş ders çalışmaktadır.’’

AKM’nin kadrosunda 2 müdür yardımcısı, 6 şube müdürü ile birlikte 50 personelin görev yaptığı ortaya çıkmıştı. O tarihten sonra sadece 4 şube müdürünün yeri değişti. 25 güvenlik görevlisi 21’e, 11 temizlik işçisi 10’a indirildi. (HABER MERKEZİ)

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