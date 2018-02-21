​​​​​​​KOÜ'de ulașım çilesi

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi'nde öğrenciler birbirinden uzak konumdaki fakültelere binbir çile ile ulaşım sağlıyor.

Kocaeli Üniversitesi'nde (KOÜ) öğrenciler, birbirinden uzak konumda bulunan fakülteleri için verilen ulaşım 'hizmet'ine tepkili...

KOÜ Umuttepe Kampüsü'nde yerleşkeden uzak bir konumda bulunan Yabancı Diller Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İlahiyat Fakültesi'ne ulaşmak için merkez kampüsten sonra bir araca daha binmek gerekiyor. Bu seferler ise okulun otobüsleri veya servisleri ile değil çoğunlukla minibüs boyutundaki özel halk otobüsleri ile sağlanıyor. Nadiren ise belediye otobüsleri kullanılıyor.

ÖĞRENCİLER TEPKİLİ

KOÜ Umuttepe merkez yerleșkesiyle Yabancı Diller Yüksek Okulu arasındaki otobüs seferlerine tepki gösteren hazırlık öğrencileri fakültelerinden A kapısına kadar yürüdü.

Otobüslerin bir süredir uzun aralıklarla geldiğini, derslere sürekli geciktiklerini söyleyen öğrenciler, aynı zamanda balık istifi yolculuk etmekten de șikayetçi. İlahiyat Fakültesine büyük otobüslerin daha sık gittiğini dile getiren öğrenciler, "demek ki büyük otobüs gönderilebiliyormuș. Bize niye ikinci sınıf muamelesi yapılıyor." diyerek tepki gösterdi.

Özel halk otobüsü şoförlerinin ise öğrencilere çok kötü davrandigini dile getiren öğrenciler, defalarca kavga ettiklerini, arkadaşlarının ezilme tehlikesi atlattığını dile getirdiler.

Geçtiğimiz sene de hazırlık öğrencileri yine otobüsleri protesto etmiş, üst üste yürüyüşler ile bu otobüslerden 25 kuruş alınması uygulamasını geri çektirmișlerdi.

'BESYO'DA İNEMEZSİN, YASAK!'

Yeni bașlayan bir diğer uygulama ise, daha aşağıda bulunan Yabancı Diller Yüksek Okulundan binen öğrencilerin BESYO'da inemeyeceği. Bu uygulamaya dair hiçbir açıklama yapılmazken, öğrenciler bu durumu otobüslere yapıştırılan kağıtlar ile öğrendiler.

ULAŞIM SOYGUNU

Özel halk otobüslerinin uyguladığı bir diğer şey ise okulun B kapısından ve bu kapıya yakın olan yurttan binip A kapısında veya hastanede inen öğrencilerin önceden 25 kuruş basması gerekirken, şimdi öğrencilerden bu kısa mesafe için öğrenci tarifesi olan 1,50 TL talep ediliyor.

Bir öğrenci bu uygulamayı bilmeden otobüse bindikleri için 4 kiși 6 TL ödediklerini dile getirdi, "önceden 1 TL ödüyorduk, bir çok üniversitede ücretsiz ring seferleri var. Bizi ya yürümeye ya da yüksek meblağlar ödemeye mahkum ediyorlar." dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)