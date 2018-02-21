İnternete RTÜK denetimi kabul edildi; sansürün eli uzadı

İnternete sansür olarak değerlendirilen İnternet yayınlarına RTÜK denetimi getiren düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

İnternete sansür olarak değerlendirilen, TBMM’ye torba tasarı ile sevk edilen RTÜK’e “internetten yapılan yayınlar” için de lisans verme ve iptal etme yetkisinin tanındığı düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

RTÜK, düzenlemenin yasalaşması durumunda internetten yayın yapan kanalların lisans başvurusunu değerlendirecek ve tıpkı televizyonlar gibi “uygunsuz içerik” halinde lisansı iptal edebilecek.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, komisyon üyelerinden gelen eleştirilerle ilgili olarak "Genel Kurul aşamasından önce değerlendirelim" yanıtını verdi.

‘ANAYASAYA AYKIRI’

Tasarıyla ilgili yapılan görüşmelerde, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, “Bu şekilde sınırlamaların ölçülülük ilkesine uygun olması lazım. Anayasaya tamamen aykırı olan inanılmaz bir takım düzenlemeler yapıyorsunuz” derken, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, “Teknoloji akıp gidiyor, biz 4. Murat dönemindeki yasaklarla teknolojiyle mücadele ediyoruz” diye konuştu.

‘KISITLAMAK İSTEMİYORUZ’

Maliye Bakanı Ağbal ise, vekillerden sonra yaptığı açıklamada “Söylediğiniz endişeleri giderecek ne var, bakalım. İyileştirilebilecek alanlar varsa iyileştirelim. Yayıncılığın kısıtlanması gibi bir anlayışımız yok. Kurallı, kaideli bir piyasa faaliyeti varsa, herkes aynı kurallara tabii olmalı diyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ELEŞTİREL SESLER SUSTURULACAK’

Düzenlemenin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmesini değerlendiren CHP’li Utku Çakırözer, gazeteler ve televizyonlardaki sansür internete de uzuyor dedi.

Tasarıya ilişkin Evrnesel'e konuşan Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, CHP’nin Gazeteci kökenli milletvekili Utku Çakırözer, tasarıyı yorumladı. Mevcut düzenlemelerle zaten pek çok sitenin engellendiğinin altını çizen Çakırözer, “Normalde zaten yasa istediğinde her şeyi engelliyor. Erişimi engelliyor, epey bir sansür getiriyor. Burada görebildiğim kadarıyla hukuksal gerekçe gerektiriyor engellemek için. Bu düzenleme ile hukuksal gerekçelendirme ihtiyacını da ortadan kaldırıyor. Yani rahatlıkla bir yayını RTÜK’ü kullanarak engelliyor. RTÜK herhangi bir hukuki gerekçe sunma ve kanıtlama ihtiyacı duymayacak. Direk lisans vermedik diyecek. Tek tek uğraşmak zorunda kalmayacak yani” dedi.

‘ANAYASA’YA AYKIRI’

Çakırözer, düzenlemenin internet üzerinden de muhalif sesleri, eleştirel sesleri susturmaya-sansürlemeye yönelik olduğunu belirterek, bunun Anayasa’ya aykırı olduğunun altını çizdi.

OHAL gerekçesi ile eleştirel seslerin cezalandırıldığını belirten Çakırözer bunun sadece medya ile sınırlı kalmadığının altını çizdi. Çakırözer, “Akademisyenler, aydınlar susturuluyor, gazeteciler, milletvekilleri cezaevinde. Türkiye 2 yıldır OHAL KHK’leri ile yönetiyor. KHK’ler ile gazeteler, televizyonlar kapatıldı, insanlar işinden edildi. Bu sadece basın ile sınırlı da değil, demiştim. Buna bir örnek vereyim: Biz CHP olarak Eskişehir’de termik santrale karşı bir miting düzenlemek istedik, 114 sivil toplum örgütü ile birlikte. Bu cumartesi düzenlenecekti, ama önceki gün valilikten yasaklandığı yanıtı geldi. Gerekçe OHAL, Afrin. Şimdi OHAL ile, Afrin ile ne alakası var, halkın sağlığına sahip çıkması ile. OHAL’in nerelere yansıdığını göstermek açısından bir örnek bu. OHAL döneminde baskı ve susturma girişiminin bir başka yansıması” diye konuştu.

YASAKLARA RAĞMEN DEMOKRASİ KAZANACAK

Çakırözer son olarak ise şunları söyledi: “Biz bu tür baskı, yasaklamaların işe yaramayacağını ve bir şekilde eninde sonunda Türkiye’de arzu ettiğimiz demokrasiyi, hukuk düzenine ulaşacağımızı düşünüyoruz. Ne kadar baskı, yasaklama yapılırsa yapılsın, bizim halkımızın demokrasi ve hukuk devleti mücadelesi devam edecek ve eninde sonunda kazanacağız.” (MEDYA SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 22 Şubat 2018 15:20

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