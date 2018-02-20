Cem Karaca'ya saygı albümünde Nâzım şiirine özensizlik

DMC etiketiyle yayımlanan “Merhaba Gençler” isimli Cem Karaca’ya saygı albümünde Nâzım Hikmet’in 'Ceviz Ağacı' şarkısının sözleri tahrif edildi.

Hakan GÜNGÖR

İstanbul

DMC etiketiyle yayımlanan “Merhaba Gençler” isimli Cem Karaca’ya saygı albümünde Nâzım Hikmet’in aynı adlı şiirinden bestelenen “Ceviz Ağacı” şarkısının sözleri tahrif edildi.

Yüksek Sadakat grubu tarafından seslendirilen şarkıda, Nâzım Hikmet’in yazdığı ve Cem Karaca’nın aslına sadık kaldığı “budak budak, şerham şerham ihtiyar bir ceviz.” dizesindeki “şerham şerham” ifadesi, “serhan serhan” diye söylendi. Aynı şarkıdaki “koparıver, gözlerinin, gülüm, yaşını sil.” dizesindeki “koparıver” ifadesi de, “kopar ver” şeklinde yorumlanarak Nâzım Hikmet’in şiirindeki ifadelerin yerine şiirin bütünlüğünü bozan sözcükler kullanılmış oldu. Cem Karaca tarafından bestelenen “Ceviz Ağacı”, sanatçının 1987’de yayımladığı “Merhaba Gençler ve Daima Genç Kalanlar” adlı albümünde yer almıştı.

ALBÜM HAKKINDA

Şubat ayında raflardaki yerini alan Cem Karaca’ya saygı albümü “Merhaba Gençler”de, Yüksek Sadakat’in yanı sıra Sıla, Teoman, Fırat Tanış, Haluk Levent, Halil Sezai, Sansar Salvo, Mehmet Erdem, Kolpa, Can Bonomo, Cemil Demirbakan, Gökcan Sanlıman, Kök, Şevket Çoruk ve Ayşen Gruda, Cem Karaca şarkılarını seslendiriyor.



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