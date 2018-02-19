İBB, Cihangir Roma Parkını tel örgülerle ayırdı

Cihangir’de bulunan Roma Parkı’nın bir bölümü çitlerle çevrildi, yandaki sosyal tesise dahil edildi. Yaşam alanı savunucuları tepki gösterdi.

Eylem NAZLIER

İstanbul

Cihangir’de bulunan Roma Parkı’nın bir bölümü çitlerle çevrilerek, parkın bitişiğinde inşa edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisi’ne dahil edildi. Sosyal tesis alanının park arazisine taşmasına tepki gösteren mahalleliler, Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) başvurdu. Konuyla ilgili Evrensel’e konuşan İstanbul Kent Savunmasından Deniz Özgür, parkın büyük bir bölümünün tesise dahil edilmesine tepki gösterdi, mahalleli Sibel Yılmazer ise, “Kentsel sit alanı olan bölgenin ihtiyacı olan sosyal tesis değil, açık ve yeşil alanlardır” dedi.

‘İHTİYACIMIZ AÇIK VE YEŞİL ALAN’

Mahalleli Sibel Yılmazer, yaptığı açıklamada, sosyal tesis inşaatı ve Roma Parkı’nın bir bölümünün kamunun kullanımına kapatılarak tesis bahçesine dönüştürülmesine tepki gösterdi. Yılmazer, “Tarihi Roma Bahçesi semtimizin denize açılan penceresidir. Hem bir seyir terası, hem düzenlenmesi ve işlevsel olarak kullanılmasının sağlanması gereken bir kentsel sit alanıdır. İstanbul’da beklenen olası bir depremde kullanılabilecek bir toplanma alanı niteliğindedir” ifadelerini kullandı.

KAMU HİZMETİNDE AYRIMCILIK İDDİASI

Koruma Kurulu kararlarına ve bilirkişi raporlarında yer alan açık alanlara ilişkin görüşlere aykırı olarak sosyal tesis inşa edildiğine dikkat çeken Yılmazer, “Roma Parkı’nın önemli bir kısmı çitle çevrilerek ve yeşillendirilerek tesis alanına dahil edilmiştir. Yeşil alanı günlük kullanıma kapatan, kamu hizmeti sunarken ayrımcılık yapan bu anlayışı kabul etmiyor ve yeşil alanımızı geri istiyoruz” diyerek parkın bölünmesinin kamu hizmetinde ayrımcılık anlamına geldiğini savundu.

‘KARARI GECİKTİRİYORLAR’

İstanbul Kent Savunmasından Deniz Özgür, “Roma Parkını da kapsayan Beyoğlu Koruma İmar Planları iptal edilmişti. Oradaki yurttaşlar buna dayanarak bir dava açmıştı. Hem plan iptalinden dolayı hem de ruhsat için bir dava açıldı. Hala dava devam ediyor. Tesisin inşaatı ise son aşamaya geldi, açılış yapılmadı. Kararın çıkması gerekiyor. Bizim anladığımız kararı geciktiriyorlar. Tesisin açılışını bekliyorlar. İş işten geçtikten sonra bu kararı vermek istiyorlar” diye süreci özetledi.

‘PARK TESİSİN BAHÇESİ HALİNE GETİRİLDİ’

Parkın tellerle ikiye bölünmüş durumda olduğunu söyleyen Özgür, “Dava hala sürerken tesisin olduğu parkın önü çitlerle kapatılarak, tesisin bahçesi haline getirildi. Bizde ona yönelik itirazda bulunduk. Bimer’e şikayette bulunuldu. İBB ve Beyoğlu Belediyesine şikayet edildi. Çünkü tesisin bulunduğu alan dışındaki park çer çöp içinde. Parkla ilgilenilmiyor. Tesisin bahçesi haline getirilen kısım tellerle çevrildi, normalde orası park alanı orada böyle bir ayrım yapamazlar yani. Sosyal tesisin bir parçası haline getiremez, bu şekilde bölme hakkı yok. Çevrili alanın iç kısmı temizlendi, ağaçlandırıldı, çimlendirildi. Tesisle ilgili yürütmeyi durdurmayı bekliyoruz. Tesis de plana aykırı bir şekilde yapıldı. Böyle bir cüretkarlıkla parkında işgal edilmesine, oradaki yurttaşlar itiraz ediyorlar. Parkın içinde kendilerine park yarattılar. Kamusal olan park alanının büyük bir kısmını temizleyerek özel bir bahçe haline getirmiş durumdalar. Parka gelenler o alandan faydalanamıyor” diye konuştu. Oradaki yurttaşların başından beri duruma itiraz ettiklerine dikkat çeken Özgür, “Biz orada defalarca eylem yaptık. Özellikle evleri oraya bakanların ciddi itirazları var. Sürekli şikayet mektupları yazıyorlar” dedi.

Roma Parkı'nda çalışmalar yine durduruldu

Roma Parkındaki yıkım kalıntılar nedeniyle durduruldu

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