'Bizon Murat' için dayanışma gecesi düzenleniyor

Tüberküloz teşhisi konulan Siya Siyabend grubunun kurucularından 'Bizon Murat' lakaplı Murat Toktaş için dayanışma gecesi düzenleniyor.

Bir süredir tüberküloz nedeniyle tedavi gören Siya Siyabend grubunun kurucularından solist ve söz yazarı 'Bizon Murat' lakaplı Murat Toktaş için dayanışma gecesi düzenleniyor. Gecede Adamlar, Luxus, Sena Şener, Ozan Kotra (Flört), Teneke Trampet, Yaşar Kurt, Ötekim, Demircan Demir (Kuan), Kırmızı Nazmi Akyıldız sahne alacak.

BirGün’den Burak Abatay’ın haberine göre, bir süre önce tüberküloz teşhisi konan sokak müzisyenliğinin sembol isimlerinden Bizon Murat’ın tedavisi hâlâ sürüyor. Dostları onun için 3 Mart tarihinde İstanbul’da Kadıköy Sahne’de düzenlenecek dayanışma gecesinde çalacak, söyleyecekler.

Dayanışma gecesinde Adamlar, Luxus, Sena Şener, Ozan Kotra (Flört), Teneke Trampet, Yaşar Kurt, Ötekim, Demircan Demir (Kuan), Kırmızı Nazmi Akyıldız sahne alacak.

Gecenin tüm geliri Bizon Murat'ın tedavisi için kullanılacak. Gecede ayrıca Siya Siyabend'in CD'leri de satılacak.

Saat 20.00'de başlayacak gecenin biletleri Biletix ve Kadıköy Sahne gişesinden de alınabilecek. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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