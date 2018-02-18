AKP-MHP ittifakı TBMM'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanıyla 'ittifak' görüşmesi yaptı. Yasal düzenleme 21 Şubat'ta TBMM'ye geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle Beştepe’de "ittifak" gündemiyle bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop, Erdoğan ve Bahçeli arasındaki görüşmesinin tam bir mutabakatla sonuçlandığını belirterek "26 maddelik kanun teklifini, AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla, 21 Şubat günü TBMM Başkanlığına sunacağız. Tam mutabakatla tüm hususlar netliğe kavuşturuldu" açıklamasında bulundu.

Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürmüştü.

Erdoğan, görüşme öncesinde AKP Ankara İl Kongresi’nde “Kongremizin ardından seçim ittifakları üzerine yapılan çalışmaları görüşmek üzere bir araya geleceğiz” demişti. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 18 Şubat 2018 22:32

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