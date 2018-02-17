Mahkemeden Emniyet'e: Katliam sanığı polis muhbiri mi?

Mahkeme Gaziantep Emniyetine sordu: Ankara Katliamı'nın sanıklarından Suphi Alpfidan polis muhbiri mi?

102 kişinin yaşamını yitirdiği 10 Ekim Ankara Katliamı davasına bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’na yazı yazarak davanın tutuklu sanıklarından emlakçı Suphi Alpfidan’ın Emniyet’in “muhbiri” olup olmadığını sordu.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre; 10 Ekim Ankara Gar katilamı davasınında örgüt üyeliğinden hakkında ceza istenen Suphi Alpfidan’ın, canlı bombaları Ankara’ya getiren araçta yapılan incelemede parmak izine rastlandı. Ancak savcılık, Gar saldırısına iştirak ettiğine ilişkin somut delil olmadığı gerekçesiyle katliamdan ceza istemedi.

‘IŞİD’LİLERİ EMNİYET’E BİLDİRDİM’ DEDİ

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde savunmasını yapan Alpfidan ise örgüt üyesi olmadığını, Antep’te kendisinden ev ve depo kiralamak isteyen IŞİD’li olduğunu düşündüğü kişileri Emniyete bildirdiğini öne sürdü ve bu durumun Emniyete sorulmasını istedi.

ŞUBE MÜDÜRÜ İSE ALPFİDAN’I TANIMADIĞINI SÖYLEDİ

Ancak dönemin Gaziantep TEM Şube Müdürü B.D. duruşmada tanık olarak ifade verirken, Alpfidan’ı tanımadığını iddia etti.

‘POLİSLER BENİ TANIR’

Bunun üzerine ayağa kalkan Alpfidan, “Karakoldaki tüm polisler beni tanır” diye tepki gösterdi.

MAHKEME ALPFİDAN’IN MUHBİR OLUP OLMADIĞINI SORUYOR

Mahkeme, önce bunu Gaziantep Emniyeti’ne sordu. Ancak Gaziantep Emniyeti, Alpfidan’ın bu yönde ihbarlarda bulunduğuna ilişkin kayıt olmadığını bildirdi. Mahkeme, son duruşmanın ardından bu kez Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı’na müzekkere yazdı. Yazıda, Alpfidan hakkında muhbir görüşme tutanağı olup olmadığı, var ise bir suretinin gönderilmesi istendi.

ANTEP’TEKİ POLİSİ IŞİD MUHHBİRİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Alpfidan’ın ‘görüştüm’ dediği istihbaratçı polis Hüseyin Gümüş, Antep’te kendisine muhbirlik yapan bir IŞİD üyesi tarafından örgüt evinde öldürülmüştü. (HABER MERKEZİ)

Antep’te polisi öldüren, emniyetin IŞİD içindeki muhbiriymiş

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Şubat 2018 11:42

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