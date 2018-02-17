Yargıya giden Orhan Gencebay: Arif Sağ adımı ağzına almasın

MESAM yönetim kurulundan istifa eden Orhan Gencebay, mahkemeye başvurarak Arif Sağ için tedbir kararı talep etti.

Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) yönetim kurulundan istifa eden Orhan Gencebay, mahkemeye başvurarak, Arif Sağ ve diğer üyelerin kendisi hakkında konuşmamasını istedi.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre, 'etnik ve mezhepsel örgütlenme' iddialarıyla Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği'nin (MESAM) yönetim kurulundan istifa eden Orhan Gencebay, mahkemeye başvurdu. Gencebay, Arif Sağ için tedbir kararı talep etti.

"Sanatçı kimliğim korunmalı" diyen Gencebay, Arif Sağ ve halen MESAM'da görev yapan diğer üyelerin kendisi hakkında konuşmaması, adını ağızlarına almaması ve demeç vermemesiyle ilgili yayın yasağı konulması istedi.

ARİF SAĞ, ORHAN GENCEBAY İÇİN NE DEMİŞTİ?

Arif Sağ MESAM yönetim kurulundan istifa eden Orhan Gencebay için "Ortaya attığı iddialar, telif açısından sıkıntılı bir durum. Çünkü çok kötü şeyler söylüyor. Etnik, siyasi yapı gibi hassas konuları ortaya koyuyor. Açıkça söylemese de Alevilik, solculuk, Kürtlükten dem vuruyor. Telif haklarıyla uğraşan kurumlar ve orada çalışan insanların böyle bir derdi yok. Bizim derdimiz nerede telif varsa, nerede kaçak varsa orayı yakalayıp evine ekmek götüremeyen sanatçıların hakkını aramak. Herkes Orhan Gencebay ya da Arif Sağ değil ki bol bol karnını doyursun. Garibanlar ne olacak? Onların hakkını toparlarken birbirimizle uğraşıyoruz. Bu hoş bir şey değil" demişti.

Orhan Gencebay'ın başkanlığı bıraktığı için itiraz ettiği iddiasınıa dair ise "İstifa etmesinin gerekçesini buralara oturttu. Müthiş bir yalan, sahtekarlık! Böyle bir şey olabilir mi? İstifa ediyorsun ve istifa ederken bütün arkadaşlarına pislik bulaştırarak gidiyorsun. Bu doğru bir şey mi? Yönetim kurulundan istifa etmedi, oradan da etseydi madem" ifadelerini kullanmıştı.

GENCEBAY 'DOSTLUĞUMUZ BİTMİŞTİR' DEMİŞTİ

Orhan Gencebay ise Arif Sağ'ın sözleri üzerine "Arif Sağ yarım asırdan fazladır dostumdu, bu dostluk artık bitmiştir. Son zamanlarda basına verdiği demeçlerde şahsıma hakaret eden, son derece saygısız ve gerçek dışı, saçma sapan, art niyetle verdiği bilgilerden dolayı bu dostluğu kendisi bitirmiştir. Kendisine sağlıklar diliyorum" demişti. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 17 Şubat 2018 09:23

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