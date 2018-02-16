Devlet Tiyatrolarından oyun yazarlığı projesi

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, tiyatronun gelişimini desteklemek amacıyla 'oyun yazarlığı' projesini hayata geçiriyor.

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü, çağdaş Türkiye tiyatrosuna katkıda bulunmak ve tiyatronun gelişimini desteklemek amacıyla “oyun yazarlığı” projesini hayata geçiriyor.

İzmir DT’nin ev sahipliğinde, 17, 18 ve 19 Şubat’ta Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Sahne Sanatları Bölümü Dramatik Yazarlık-Dramaturgi Ana Sanat Dalının katkısıyla gerçekleştirilecek proje kapsamında yerli yazarların yetiştirilmesi ve Türkiyeli yazarların yabancı ülkelerde tanıtılması sağlanacak.

TEZLER YENİDEN DÜZENLENECEK

Urla AKM ve Konak Sahnesinde düzenlenecek olan projede dramatik yazarlık bölümü olan okullarla görüşülecek. Proje kapsamında ilk olarak pilot okul seçilen Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü ile ilişki kurulacak ve projeyle ilgili neler yapılabileceği öğretim üyeleriyle projelendirilecek. Özellikle son sınıf öğrencilerinin tiyatro yazımına daha dikkatli eğilmesini sağlamak amacına yönelik adımlar atılarak, dramatik yazarlık ana sanat dalının oyun yazarlığı alanındaki tezleri incelenecek, hali hazırdaki tezler ise yeniden düzenlenecek.

ATÖLYELER KURULACAK

DT bünyesinde de yazarlık atölyeleri kurularak tiyatro oyuncularıyla ortak bir proje oluşturulacak ve daha önce İstanbul ve İzmir DT’de sahnelenen, Wajdi Maouawad önderliğinde bir yazım ekibi tarafından oluşturulan “Yanık” oyununun proje kapsamında seyirciyle buluşması sağlanacak. Projeye, DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, Edebi Kurul Başkanı Prof. Dr. Bozkurt Kuruç, DT Başrejisörü Hakan Çimenser, DT Başdramaturgu Canan Kırımsoy ve Prof. Dr. Özdemir Nutku başta olmak üzere çok sayıda dramaturg, yönetmen ve öğretim görevlisi katılacak. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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