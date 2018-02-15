CHP İstanbul İl Yönetimi görev dağılımını yaptı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve 39 yardımcısından oluşan il yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımını gerçekleştirdi. İstanbul’da CHP’yi 3 kritik seçime hazırlayacak olan yönetimde, görevlendirmeler arasında kent suçlarına karşı mücadele, sandık güvenliği, sosyal politikalar ve kurumsal iletişim konuları öne çıktı.

PAROLA 'İSTANBUL'DA İKTİDAR'

İstanbul’da iktidar parolasıyla göreve gelen CHP’li Kaftancıoğlu ve ekibi, 2019 hedefleri için kolları sıvadı. Kaftancıoğlu başkanlığında önceki gün gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Yönetim Kurulu toplantısında il başkan yardımcılarının görev alanları belli oldu. Yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan İl Başkanı Kaftancıoğlu, "Hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza başladık ve il yönetimindeki arkadaşlarımızın görev ve sorumluluk alanlarını belirledik. 2019’da egemenliği saraydan alıp halka verecek gücümüz ve cesaretimiz var. Bu kararlı duruşumuz, birlik ve beraberliğimiz iktidarı elinde bulunduranları fazlasıyla rahatsız ediyor. İstanbul’un sorunlarını da bu sorunları nasıl çözebileceğimizi de biliyoruz. Yarın seçim varmış gibi çalışıyoruz, çalışacağız. Seçime kadar 10 tane il başkanı değiştirseler yaklaşmakta olan sonlarını değiştiremeyecekler. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz İstanbul’u alacağız” dedi.

KENT SUÇLARINA KARŞI ETKİN MÜCADELE

İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve 39 yardımcısından oluşan il yönetim kurulunda görev dağılımı yapılırken İstanbul’un en önemli sorunları ve seçim güvenliği dikkate alındı. CHP İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul’da ranta dayalı kentsel dönüşüm ve çevre katliamları başta olmak üzere kent suçlarına karşı daha etkin bir mücadele yürütmeyi planlıyor. Bu doğrultuda AKP iktidarının İstanbul’a karşı işlediği kent suçlarını tespit etmek ve bu suçlarla mücadele etmek amacıyla 3 il başkan yardımcısı görevlendirildi. Öte yandan önümüzdeki günlerde kent suçlarıyla mücadele için meclis üyelerinden ve uzmanlardan oluşan bir komisyon da kurulacak.

YOKSULLUĞA KARŞI MÜCADELE

CHP’nin yeni il yönetiminin en fazla üzerinde duracağı konulardan bir diğeri ise Türkiye’deki gelir dağılımında yaşanan adaletsizliğin en bariz görüldüğü kentlerden biri olan İstanbul’da yoksulluğa karşı mücadele ve sosyal politika çalışmaları. Kaftancıoğlu ve ekibinin bu alanda yürüteceği ilk etap çalışmalarına ilişkin planlar oluşturulmuş durumda.

SANDIK GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ BAŞLAYACAK

CHP İstanbul İl Başkanlığı, 2019’da gerçekleştirilmesi planlanan 3 kritik seçime yönelik çalışmalar kapsamında sandık güvenliğiyle ilgili de özel bir çalışma yürütmeyi planlıyor. İl Başkanı Kaftancıoğlu, yardımcılarına bugünden itibaren sandık güvenliğiyle ilgili eğitimler düzenlenmesi ve görevlilerin belirlenmesi yönünde talimat verdi. CHP’nin 2019’a kadar İstanbul’un tamamında sandık ve sandık çevresi örgütlenmesini tamamlaması bekleniyor. İl yönetim kurulundaki 3 başkan yardımcısı da seçim işleri ve sandık güvenliğinden sorumlu olarak göreve başladı.

CHP, İstanbul’da halka dokunacak politikaların başarılı olabilmesi için parti içindeki koordinasyona da büyük önem veriyor. Bu doğrultuda kurumsal iletişim ile birlikte parti içi işleyişin de sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla ciddi bir çalışma yapılması planlanıyor.

CHP İstanbul İl Yönetim Kurulu’nda gerçekleştirilen görev dağılımlarından bazıları şöyle oldu:

Dr. Canan Kaftancıoğlu - İl Başkanı

Rıza Akpolat - İl Başkan Vekili

Necati Ekşi - İl Başkan Vekili

Hüseyin Aksu - İl Sekreteri

Gürkan Canol - İl Saymanı

Mazlume Oruç - İl Eğitim Sekreteri

Barış Antik - İl Bilişim Sorumlusu

(İstanbul/EVRENSEL)

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