Grup Yorum üyeleri, 'aranan teröristler listesi'ne eklendi

Grup Yorum üyeleri, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı ‘arananlar teröristler listesi’ne eklendi. Grup Yorum üyeleri, ‘gri liste’de yer aldı.

Grup Yorum üyeleri Selma Altın, İnan Altın, İbrahim Gökçek, Ali Aracı ve Emel Yeşilırmak’ın isimleri ve fotoğrafları, “gri liste”de yer aldı. Grup Yorum üyelerinin, DHKP/C ile bağlantılı olduğu iddia edildi. Gri listede yer alanların ihbar edilmesi halinde 300 bin liraya kadar para ödülü veriliyor.

Grup Yorum’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, karar tepki gösterildi. Grubun 11 üyesinin tutuklandığı belirtilen açıklamada, “Ama her şeye rağmen direndik, ürettik, üretmeye devam ediyoruz ve edeceğiz de. AKP aklı sıra bizi marjinal, terörist gösterip halkın gözünde değersizleştirecek, küçük düşürecek. Çok yanılıyorsunuz ve baltayı taşa vurdunuz bir kez daha diyoruz” denildi. (HABER MERKEZİ)



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