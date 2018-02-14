İsrail, 'Ermeni soykırımını tanıma tasarısını' reddetti

İsrail parlamentosu, 'Ermeni soykırımını tanıma tasarısını' oy çokluğuyla reddetti.

İsrail parlamentosu, ‘Ermeni soykırımını tanıma tasarısını’ reddetti. Sputnik'in Jerusalem post gazetesinden aktardığı habere göre, Knesset (İsrail parlamentosu), Eş Atid partisi temsilcisi Yair Lapid tarafından desteklenen ‘Ermeni soykırımı' tanıma tasarısını oylamayla reddetti.

Habere göre Lapid, "Holokost'u yaşayan halkı temsil eden parlamentonun 1915 olaylarını ‘Ermeni soykırımı' olarak tanımaması ve anma gününü tayin etmemesi için hiçbir nedeni olmadığını" söyledi.

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tsipi Hotoveli, 1915 olaylarının 100. yıldönümü nedeniyle Erivan'a parlamento heyetinin gönderildiğini hatırlatarak, "Ama ülkemiz, karmaşıklığı ve diplomatik sonuçları ve ayrıca belirgin siyasi doğası nedeniyle bu konuda resmi duruş sergilemeyecek" diye açıkladı. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Şubat 2018 22:48

www.evrensel.net