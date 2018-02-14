3. havalimanında isyan eden işçilerin talepleri kabul edildi

Yaşanan iş cinayetleriyle gündeme gelen 3. havalimanı inşaat alanındaki Akpınar işçi kampında işçiler çalışma koşullarına karşı isyan etti

İş cinayetleriyle gündeme gelen 3. havalimanı inşaat alanında bulunan Akpınar işçi kampında işçiler çalışma şartlarına isyan ederek kampa amirliğine yürüdü.

İlerihaberin aktardığı habere göre, yaklaşık 30 bin işçinin çalıştığı şantiyede işçilerin barındığı tek kişilik odaların 2’ye, 2 kişilik odaların 4’e, 4 kişilik odaların ise 6 kişiye çıkarılması işçileri isyan ettirdi.

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'İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ'

İşçiler, "İnsanca yaşamak istiyoruz" sloganlarıyla kamp amirliğine doğru yürüdü. İstanbul Grand AirPort (İGA) Kamp Amiri, işçileri tehdit ederek "Odalarınıza dönün, böyle yaparsanız hepiniz o odalarda tıkış tıkış yaşarsınız" şeklinde konuştu.

Amirlikten gelen açıklamada, “İGA yönetiminin odalardaki kişi sayısının arttığından haberi yok, lütfen odalarınıza geri dönün” ifadeleri kullanıldı.

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İŞÇİLERİN TALEPLERİ KABUL EDİLDİ

Havalimanında çalışan işçiler tarafından oluşturulan komitenin, kamp amirliği ile yaptığı görüşme sonrasında işçilerin talepleri kabul edildi.

İşçilerden oluşan komitenin ilettiği talepler; "yemek sorunu çözülecek, odalardaki tahta kurusu sorunu çözülecek, tuvaletlerdeki koku var kirlilik sorunu çözülecek, boş odalar tespit edilecek 6 kişi kalan işçiler boş odalara sevk edilecek" başlıklarını içeriyordu. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Şubat 2018 00:28

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