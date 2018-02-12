Çöken Fatih Projesi Meclis gündeminde

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, 2010 yılında başlayan ve hedeflerine ulaşamayan Fatih Projesini Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a sordu.

AKP’nin ’Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi’ olarak lanse ettiği Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi, aradan geçen yıllar ve harcanan milyarlarca liranın ardından hedefleri tutturamadı.

2014 yılında uzatılan projenin bitim süresi 2018 olarak kararlaştırıldı. Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, AKP’nin milyarlar harcadığı “Fatih Projesi’nin” çökmesi hakkında verdiği soru önergesinde; “Fatih Projesi’nin başarısını sorgularken, Tablet Bilgisayarların eğitimin niteliğine üst seviyelerde olumlu katkısı olmadığı bilinmesine rağmen, 8 yıldır öğrencilere neden dağıtıldığını” sordu.

Topal, akıllara takılan “Öğrenci ve öğretmenlere dağıtılan tablet bilgisayarlar toplatılacak mıdır” sorusunu da gündeme getirdi.

Topal Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a “2010 yılından bu yana Fatih Projesi kapsamında kaç ihale yapıldı? Bu kapsamda hangi şirketlere kaç TL ödeme yapıldı? Bu bütçe ile kaç öğrenci yurdu ya da kaç derslik yapılabilir?” sorularını yöneltti. (İstanbul/EVRENSEL)

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