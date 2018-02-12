‘Örgüt üyeliği’ iddiasıyla 60 yılla yargılanan 6 kişi hakkında hazırlanan iddianamede savcı, Gana bayrağını PKK bayrağı yaptı.

Manisa’da 15 Şubat 2017'de tutuklanan Celal Aydın, Berfin Çelebi, Berivan Adlım, Mehmet Günhan, Mehmet Ali Cengiz ve Sabri Yıldırım hakkındaki iddianame Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Hazırlanan iddianamede, 6 kişi için “örgüt üyeliği” iddiasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamenin 10 sayfası “örgüt yapısı ve kuruluşunu” anlatırken, geriye kalan 9 sayfada ise, 6 kişinin sosyal medya paylaşımları ile telefon tape kayıtları ve katıldıkları siyasi faaliyetler yer aldı. 24 Mayıs'ta görülecek olan davanın iddianamesinde, Gana bayrağı için PKK bayrağı olduğu iddiası bile yer aldı.



Mezapotamya Ajansı’ndan Ahmet Kanbal’ın haberine göre; 10 Ekim Ankara katliamında yaşamını yitiren Yunus Delice için yapılan basın açıklamasına katılmaları, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesini protesto etmeleri, evlerinde bulunan gazete ve kitaplar da suçlama konusu yapıldı. Hakkında dava açılan Celal Aydın’ın 10 Ekim Ankara katliamında yaşamını yitiren Yunus Delice için yapılan basın açıklamasına katılması ve evinde bulunan 2 adet Azadiya Welat Gazetesi ile aralarında PKK Lideri Abdullah Öcalan’a ait olan kitapların da yer aldığı onlarca kitap suçlamaya delil olarak gösterildi.

Yine Aydın’ın sosyal medyada yer alan bir fotoğrafı da suçlamaya konusu yapılırken, Aydın ifadesinde ikametinde bulunan kitap ve gazetelerin kendisine ait olduğunu ve okumak için aldığını söyledi. Sosyal medya hesabındaki bayrağın Batı Afrika ülkesi olan Gana’nın bayrağı olduğunu söyledi.

10 EKİM AÇIKLAMASI İÇİN ‘ÖRGÜT TALİMATI’ DENİLDİ

Savcılık değerlendirmesinde ise, Aydın’ın 10 Ekim Ankara Katliamı’nda yaşamını yitiren Yunus Delice için yapılan basın açıklamasına katılmasını “Şüphelinin örgütün talimatlarına uyarak örgütün ideolojik tabanını yaygınlaştırmak ve halkta etkinliğini sağlamak amaç ve gayesiyle eylem ve etkinliklere katılması” olarak değerlendirdi. Savcılık, değerlendirme ve sonuç bölümünde Aydın’ın evinde bulunan gazete ve kitaplar için de “Evinde ve cep telefonunda ele geçirilen terör örgütünün irtibat ve iltisakını, ideolojik bilincini ortaya koyacak biçimde çok sayıda yasaklanmış yayın, örgüt flaması ve terör örgütü mensuplarının yer aldığı fotoğrafların bulunması, hususları bir bütün olarak gözetildiğinde şüphelinin eylemlerinin çeşitliliği, sürekliliği, içerik ve yoğunluğu gözetildiğinde şüphelinin örgütün hiyerarşisinde yer aldığı bu suretle örgüt üyesi olmak suçunu işlediği anlaşılmıştır” ifadelerine yer verdi.



Savcılık iddianamenin değerlendirme ve sonuç bölümünde diğer 5 kişi için de aynı ifadeleri kullandı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Şubat 2018 12:11

www.evrensel.net