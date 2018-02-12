Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'in 21'inci hafta kapanış maçında Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 21'inci haftasında bu akşam Antalyaspor’u konuk edecek. Türk Telekom Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek. Şimşek’in yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal, Mehmet Metin ve Özgüç Türkalp üstlenecek.

Süper Lig’in geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Galatasaray’ın 41 puanı bulunurken oynadığı maçların 5’ini kazanan, 6’sında berabere kalan ve 9’unu kaybeden Antalyaspor ise 21 puana sahip.

Galatasaray ile Antalyaspor, bu mücadeleyle birlikte lig tarihinde 44. kez birbirlerine rakip olacak. Rekabetin başladığı 1982-1983 sezonundan itibaren oynanan 43 lig müsabakasının 25’ini Galatasaray, 7’sini Antalyaspor kazandı, 11 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Galatasaray’ın attığı 81 gole karşılık Antalyaspor 44 gol kaydetti.

İki takım İstanbul’da ise 21 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray’ın ev sahipliğindeki bu mücadelelerde sarı kırmızılılar galibiyet sayısında 12’ye 4 üstünlük sağladı. Maçların 5’i ise berabere tamamlandı. Galatasaray’ın İstanbul’daki toplam 39 golüne, Antalya ekibi 23 golle karşılık verdi.

KALEDE DEĞİŞİKLİK, İKİ OYUNCU SINIRDA

Galatasaray’da sarı kart cezalısı kaleci Fernando Muslera, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Terim’in, bu sezon ilk kez lig maçında görev alamayacak Muslera’nın yerine Cedric Carrasso’ya kaleyi vermesi bekleniyor. Sakatlıkları bulunan Jason Denayer ile Fernando Reges de Antalyaspor karşısında görev yapamayacak.

Mariano Filho ve Sofiane Feghouli, Antalyaspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 22. haftasındaki Kasımpaşa maçında görev alamayacak.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Carrasso, Nagatomo, Serdar Aziz, Maicon, Mariano, Selçuk İnan, Donk, Sinan Gümüş, Sofiane Feghouli, Belhanda, Bafetimbi Gomis

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Diego Angelo, Nazım Sangare, Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka, Zeki Yıldırım, Charles, Danilo, Maicon, Deniz Kadah, Emre Güral

MAÇ ÖNÜ NOTLARI

- İki takım Süper Lig’de 43 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray bu maçların 25’inden galibiyetle ayrılırken, 7 maçta mağlup oldu (11B).

- Galatasaray, Antalyaspor ile oynadığı son 11 lig maçının sadece 1’ini kaybetti (4G 6B).

- Galatasaray, Antalyaspor ile evinde oynadığı son 15 maçın sadece 1’ini kaybetti (9G 5B) ve bu maçların tamamında gol attı. Antalyaspor, Galatasaray deplasmanında en son Mart 1995’te kalesini gole kapatabilmişti.

- Galatasaray evinde 12 maçtır yenilmiyor (11G 1B).

- Fatih Terim, Süper Lig’de iç sahada oynadığı son 9 maçta yenilmedi (8G 1B).

- Fatih Terim, Galatasaray’ın başında Süper Lig’de iç sahada oynadığı 139 maçın sadece 13’ünü kaybetti (102G 24B).

- Galatasaray ise bu sezon evinde en fazla puan toplayan ekip (28).

- Bu maçta, bu sezon ligde deplasmanlarda en az gol atan takım (Antalyaspor, 5) ile iç sahada en fazla gol atan ekip (Galatasaray, 28) karşı karşıya gelecek.

- Galatasaray bu sezon ligde en fazla gol atan (43) ve rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan (513, maç başına 25,6) takım.

- Antalyaspor bu sezon ligde sadece 1 maçta kalesini gole kapatabildi ve bu alanda ligin en kötü takımı. Galatasaray ise 6 maçta gol yemedi ve Yeni Malatyaspor’un ardından (7) bunu en fazla başaran dört takımdan biri.

GOMİS’İN GÖZÜ KRALLIKTA

Bafetimbi Gomis

Galatasaray’da maddi problemler gerekçesiyle ismi birçok iddia arasında yer alan Bafetimbi Gomis, Antalyaspor karşısında gol krallığını istiyor. Teknik direktör Fatih Terim’le de ‘baba-oğul ilişkisi’ yaşadığını belirten Fransız golcü, şu an hiçbir teklifle ilgilenmediğini, tamamen Galatasaray’a konsantre olduğunu ifade etti. Öte yandan tecrübeli golcü, toplamda 18 golü, 5 asisti bulunurken, bu sezon ligde rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan (109) ve en fazla isabetli şut çeken (32) isim olarak ön planda yer alıyor. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Şubat 2018 11:54

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