Yeni dönemden beklentilerim

ÇEAŞ Anadolu Lisesi'nden bir öğrenci yeni dönemden beklentilerini yazdı.

ÇEAŞ Anadolu Lisesi'nden bir Öğrenci

Adana

Yeni dönemden çok fazla beklentim var. Öncelikle ülkemizde huzur ve barış ortamı sağlanmalı. Anneler daha fazla gözyaşı dökmemeli çünkü son yıllarda çok gözyaşı, çok kan döküldü. Ben de Atatürk’ün “Ancak milletin hayatı tehlikeye girmedikçe savaş bir cinayettir.’’ sözüne katılıyorum ve devletin savaştan çok ülkenin ekonomisi, sağlığı, eğitimi ve toplumsal huzur ortamını sağlamak için bir şeyler yapmasını doğru buluyorum. Bir lise öğrencisi olarak eğitim sistemi tam oturmadığından geleceğimden endişeleniyorum. Eğitim alanında yeni reformlar yapılmalı. Anayasamızda “Eğitim her çocuğun hakkıdır.” diye bir madde var; ama ülkemizde yaklaşık 2 milyon çocuk işçi bulunmakta. Bunun önüne geçilmeli.

Sağlık alanında da yeni reformlar yapılmalı. Devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde muayene ücreti gitgide artıyor. SGK muayene ücretini, ilaç parasını karşılamadığından ödeyecek gücü olmadığı için evinde ölümü bekleyen aileler var. Ülkemizde kız çocuklarını evlendirme yaşı 13’e indirilmek isteniyor. Kadın cinayetleri ve tecavüzleri aldı başını gidiyor. Vakıflarda çocuklara tecavüz ediliyor ve gerekçe olarak “Onun da rızası vardı” deniliyor. Suçlular ise ya mahkemede iyi hâl indirimi alıyor ya da serbest bırakılıyor. Bu caniliğin acilen önüne geçilmeli. Çocuklarımız ülkenin geleceği, kadınlarımız ise geleceğimize yön verecek olan çocuklarımızın en büyük destekçileri. Özetle bu ülkeden beklentim tek bir canı acıyan, ağlayan, maddi durumu kötü olan insan görmemek.

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