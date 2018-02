Savaşın tüm etkilerine karşı barış

Yaşatmaya ve insan üzerine kurulu olan bir meslektir hekimlik. İnsanın olduğu her yerde, sadece hastanede değil hayatın her alanındadır.

“Savaş bir halk sağlığı sorunudur” diyen TTB Merkez Konsey üyesi 11 hekim gözaltına alındı. İnsan sağlığını merkezde tutmanın, barışı savunmanın suç olduğu bir dönemdeyiz. Yaşatmaya ve insan üzerine kurulu olan bir meslektir hekimlik. İnsanın olduğu her yerde, sadece hastanede değil hayatın her alanındadır. Bu yüzden hekimler savaşa karşı çıkmaktadır.

SAVAŞ NEDEN BİR HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR?

Savaşın yaratacağı tahribatın insan sağlığına birçok etkisi vardır; ölümler, sakatlıklar, yaralanmalar, ekolojik yıkım, barınma ve beslenme olanaklarının kötüleşmesi, hastalıklara maruz kalma oranında artış, halk sağlığı müdahalelerin olanaksızlaşması… Savaşın yol açtığı zorunlu göçler, fiziksel ve ruhsal hastalıklara yatkınlığı artırabilmekte ya da bu hastalıkları tetiklemektedir. Kadın ve çocuk sağlığı üzerindeki etkileri, doğumun sağlıksız koşullarda yapılması, adölesan gebeliklerdeki artış, savaşın yarattığı travmalar ve sonrasında yaşanan sağlık sorunları. Çevrenin de hastalıkların yayılmasındaki etkisi göz ardı edilemez. Buna örnek olarak, Suriye’de savaşın başlamasından sonra yurt dışı kaynaklı kızamık vakalarında artış görülmüştür ve hala artış söz konusudur. İnsanlık tarihi boyunca savaşların yıkıcı gücü artarak devam etmektedir ve bu yıkıcı güce karşı yaşamı savunmak da, insan sağlığını yükseltmek de.

“BARIŞI SAVUNMAYAN HEKİME SADECE TIP DİPLOMALI KİŞİ DENİLİR”

İnsan sağlığını değersiz olduğunu bize her fırsatta hissettiren, uygulamarıyla bunu ortaya koyan hükümet, hekimlere yapılan gözaltılarla bunu tekrar göstermektedir. TTB Yüksek Onur Kurulunun yaptığı açıklamada, “…Hekimler her şartta ve her koşulda savaşa karşı olur ve barışı savunur. Bu hangi ülke olduğuna bakmaz. Savaşı karşı olmak ve barışı talep etmek, hangi dönemde olunduğuna, hangi tarihsel kesitte olunduğuna dikkat etmez, hangi partinin iktidarda olduğuna ya da hangi partinin, siyasi akımın bundan yarar ya da zarar göreceğine göre fikir değiştirmez. Hekimler dünyanın her yanında ve her anında savaşa karşı barışı dillendiren tutumlarından, bundan zarar göreceklerini bilseler bile vazgeçmemişlerdir, vazgeçmeleri mümkün değildir. Zaten bundan vazgeçenlere de hekim denmez, tıp fakültesi diplomalı kişi denir.”

Sağlık öğrencileri olarak yaşamı savunacağız. İnsan yaşamının değersizleştirildiği, sağlığının hiçe sayıldığı bir dünyada savaşın tüm etkilerine karşı barışı, yaşatmayı istiyoruz. Dil, din, ırk, cinsiyet farkı gözetmeden sağlık hizmeti vereceğiz. Ve yaşamak, yaşatmak, barış istiyoruz!

