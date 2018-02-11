Suriye-İran-İsrail gerginliği: BM 'Tansiyonu düşürün' dedi

Suriye’de çatışma bölgelerinin sayısı ve siyasi tansiyon bir kez daha yükseliyor.

Kuzeyde TSK’nin Afrin operasyonunu, Şam’ın Doğu Guta bölgesindeki Suriye-Rusya operasyonu ve ABD’nin Suriye güçlerine yönelik hava saldırısının üzerine cumartesi günü bir de İsrail gerginliği eklendi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres’in Suriye ile İsrail arasındaki uçak krizinin ardından, iki ülke arasındaki gerilimin bir an önce azaltılması çağrısı yaptığı ifade edildi. ABD’den İsrail’e destek açıklaması yappılırken, Rusya Dışişleri Bakanlığı, tarafları krizi tırmandırmama yönünde uyardı, “Bölgede Rus askerlerinin yaşamının tehdit edilmesinin kabul edilemez olduğu” açıklaması yapıldı. Lübnan ise İsrail’i BM Güvenlik Konseyi’ne şikayet edecek.

NE OLDU?

İsrail, dün (10 Şubat) günü hava sahasını ihlal ettiğini ileri sürdüğü İran’a ait askeri insansız hava aracını vurduğunu açıkladı. Ardından Suriye, hava sahasını ihlal eden İsrail’e ait bir savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu. F-16 tipi bir savaş uçağındaki iki pilotun İsrail’in kuzeyine düştüğü, birinin durumunun ağır olduğunu açıklandı.

İsrail ordusunun açıklamasında, bombardımanda Suriye rejimi ile İran’a ait askeri noktaların hedef alındığı, jetlerin, aralarında “üç hava savunma sistemi ile İran’a ait dört askeri noktanın” da bulunduğu toplam 12 hedefi vurduğu açıklandı. Suriye savaşının başladığı 2011 yılından beri ilk kez İsrail, Suriye’deki İran hedeflerini bombaladığını açıklamış oldu.

Suriye devlet medyası ise İsrail’in başkent Şam yakınlarında hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Londra merkezli, muhalefete yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de İsrail’in Şam’ın güneybatısı ile Humus vilayetine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Bu bölgelerde, İran ve Rus askerleri bulunuyor.

GUTTERES: TANSİYONU DERHAL DÜŞÜRÜN

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres, iki ülke arasındaki gerilimin bir an önce azaltılması çağrısı yaptı. AFP’nin aktardığına göre, BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Guterres’in Suriye sınırındaki askeri gerginliği endişe içerisinde izlediğini ve taraflara gerilimin koşulsuz olarak azaltılması çağrısında bulunduğunu belirtti.

ABD: İSRAİL SADIK MÜTTEFİKİMİZDİR

ABD yönetimi ise, İran ve Suriye’ye karşı İsrail’in kendini savunma hakkı olduğunu ileri sürerek İsrail’e destek açıklaması yaptı. İran’ı bölgede ‘provokatif’ eylemler düzenlemekle suçladı. Beyaz Saray Basın Sözcülüğü’nden yapılan yazılı açıklama şöyle: “İsrail, ABD’nin sadık müttefikidir, biz İsrail’in İran destekli Suriye’ye ve Suriye’nin güneyindeki milislere karşı kendini savunma hakkını destekliyoruz. İran ile müttefiklerini, provokatif eylemlerine son vermeye ve bölgesel barış yolunda çalışmaya çağırıyoruz.”

RUSYA’DAN ‘KABUL EDİLEMEZ’ AÇIKLAMASI

Rusya Dışişleri Bakanlığı da açıklama yayınladı: “Suriye’de bulunan Rus askerlerin güvenliğinden dolayı endişe duyuyoruz. Suriye’de hükümetin daveti üzerine teröristlerle mücadele için bulunan Rus askerlerin yaşamlarının ve güvenliğinin tehdit edilmesi kesinlikle kabul edilemez. Bunun yanı sıra, Suriye ve bölgedeki diğer ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyulması gerek. Tüm tarafları sakin olmaya ve durumu daha da zorlaştıracak her türlü eylemden kaçınmaya davet ediyoruz.”

LÜBNAN: İSRAİL’İN SALDIRILARI DURDURULMALI

Öte yandan Lübnan, İsrail’in saldırılarını BMGK’ya taşımaya hazırlanıyor. Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Mişel Aun’un, İsrail’in Suriye’ye düzenlediği hava saldırısında Lübnan hava sahasını ihlal etmesi nedeniyle konuyu Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Saad Hariri ile telefonla görüştüğü ve durumun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) taşınacağı ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da, İsrail’in ihlallerinin kınandığı ve Tel Aviv yönetiminin faaliyetlerinin bölgedeki istikrarı tehdit ettiği vurgulandı. Açıklamada bölge ülkelerine çağrıda bulunularak, İsrail’in saldırılarının ve faaliyetlerinin engellenmesi istendi.

İSRAİL SURİYE’DE SALDIRGANLIĞA DEVAM EDECEK

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise saldırıların süreceği sinyalini verdi. Netanyahu, “İran yüzsüzce İsrail’in egemenliğini ihlal etti. Suriye topraklarından İsrail’e bir insansız hava aracı yolladılar. İsrail, İran ve Suriyeli ev sahiplerini sorumlu tutuyor” dedi.

Bu arada Netanyahu’yla bir telefon görüşmesi yapan Rusya lideri Vladimir Putin, “gerilimin tehlikeli bir şekilde tırmanmasından kaçınılması gerektiğini” söyledi.

‘RUSYA GEREKLİ GÖRDÜĞÜ BÖLGELERE SİLAH YERLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEK’

Rusya Devlet Duması Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, ABD'nin, Rusya’nın Kaliningrad Oblastı’nda İskender füze komplekslerini yerleştirmesine ilişkin açıklamasını yorumlayarak, Rusya'nın gerekli gördüğü bölgelere silah yerletirmeye devam edeceğini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı Resmi Sözcüsü Johnny Michael, İskender’in Kaliningrad’da kullanılmasının ABD ve Rusya arasındaki hiçbir ikili anlaşmayı ihlal etmediğini, fakat Rusya ve komşu ülkeler arasındaki krizi artırdığını ifade etti.

Şvıtkin, ABD’nin Rusya sınırlarında füze savunma sistemlerini yerleştirmesini krizin artmasına neden olan eylemler olarak adlandırdı ve Rusya’nın gerekli olan her yerde silahlarını yerleştirmeye devam edeceğini söyledi.

Şvıtkin, RT’ye yaptığı açıklamada, “İskender füze sistemleri bizim devletimizin ve müttefiklerimizim çıkarlarını koruyor. Biz bunları ve buna benzer silahları sınırlarımızı güçlendirmek ve ABD’nin bizim topraklarımıza yakın yerlerde füze savunma sistemleri ve askeri üsleri kurarak bozmaya çalıştığı dengeyi korumak için gerekli her yerde kullanacağız” dedi.(DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Şubat 2018 17:38

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