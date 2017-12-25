İstismar sanığı aileyi vazgeçmesi için tehdit etmiş

Adana'da apartman görevlisi ailenin çocuğuna cinsel istismarda bulunmakla suçlanan apartman yöneticisinin tutuklanma talebi yine kabul edilmedi.

Adana’da apartman görevlisi olarak çalışan ailenin 15 yaşındaki kızına 4 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan 60 yaşındaki Apartman Yöneticisi C.S’nin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada dinlenen tanık, olayın ortaya çıkmasından sonra sanığın aileyi sürekli tehdit ettiğini anlattı. Mahkeme, ev hapsinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Adana 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde "çocuğun cinsel istismarı ve tehdit" suçlaması ile görülen davada sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı.

‘TANIK TEHDİDİ ANLATTI’

Bu duruşmada tanıklar dinlendi. Başka bir apartmanda apartman görevlisi olarak çalışan B.A. isimli tanık olay ilk ortaya çaktığında sanık C.S.’nin istismara uğrayan çocuğun babası M.A.Y.’yi tehdit ettiğini anlattı. M.A.Y.’nin evinde misafir olduğu sırada telefonla arayan sanık C.S.’nin telefonla M.Y.A’yı dışarı çağırdığını ifade eden tanık, babanın hoparlörü açarak konuşmaları kendisine dinlettiğini belirtti: “‘Çık dışarıya, seninle görüşeceğiz’ dedi, baba da ‘Ben konuşmak istemiyorum, kanun çerçevesinde halledeceğim” dedi.”

İfade vermeye gittikleri karakoldan dönerken de sanığın tehditte bulunduğunu anlatan B.A., dönerken sanığın kendisine, “M.A.Y.’ye söyle onu bir daha burada görmeyeceğim, yaşatmayacağım” dediğini anlattı.

İlk duruşmada istismara uğraya çocuğun ablası tanık olarak dinlenmiş, ifadesinde kardeşinin günlüklerini okuması ile olayan haberdar olduğunu ve sokakta gördüğü sanığa kızarak “Siz dini bütün bir insansınız, yaşlı bir adam kardeşimi taciz ediyormuş, ne yapmalıyım” diye sorduğunda sanığın “Ben yapmadım, ona dokunmadım” gibi sözler söyleyerek kendisine hakaret ettiğini, bunun üzerine apartmanda yakın gördüğü M.D.’ye olayı anlattığını ifade etmişti.

Bu duruşmada dinlenen M.D.istismara uğrayan çocuğun ablasının olayı duyması ile birlikte kendisine anlattıklarını aktararak o anlatılanları doğruladı. Son olarak dinlenen sanığın eşi, olayı direkt görenin olmadığını belirterek eşinin suçsuz olduğunu iddia etti.

‘EV HAPSİNE DEVAM KARARI’

Müşteki avukatları ev hapsinde olan sanığın tutuklanmasını istedi. Sanık avukatı sanığın tahliye edilmesini ve duruşmalara getirilmemesini talep etti. Mahkeme tutuklama talebini reddederek ev hapsinin devamına karar verdi, kalan tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 27 Şubat 2018 tarihine erteledi.

‘SANIĞIN CEZA ALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ’

Kararı değerlendiren Avukat Sevil Aracı, tanıkların anlatımından olayın oluş şeklinin ortaya çıktığını ifade ederek, “Tacizin var olduğu yönünde deliller oluştu. Ev hapsinin devam ediyor olması suçun oluştuğu yönünde mahkemede kanaat olduğunu düşündürüyor. Sonraki duruşmada da tanıklar dinlenecek artık sona doğru yaklaşıyoruz. Sanığın ceza alacağını düşünüyoruz” dedi. (Adana/EVRENSEL)

Tacizciye, taciz ettiği çocukla aynı apartmanda ‘ev hapsi’

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