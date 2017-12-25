Adana Şehir Hastanesi’nde yoğun çalışma sorunu devam ediyor

Adana Şehir Hastanesinde çalışan hekimler kahvaltıda bir araya geldi.

Adana Şehir Hastanesi’nde çalışan hekimlerle Baro Sosyal Tesislerinde düzenlenen kahvaltıda bir araya gelen Adana Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, Şehir Hastanesi yöneticileriyle yapılan görüşmelere rağmen sorunlarının çözülmediğini söyledi.

‘EKSİKLERİN GİDERİLMESİNİ BEKLİYORUZ’

Yaşadıkları sorunlara değinen Adana Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, hekimlerin çok özverili çalışmasına rağmen döner sermaye gelirlerinin yine az verildiğini, özellikle asistan hekim, uzman hekim ve hemşirelerin ekonomik açıdan mağdur olduklarını belirtti. Güvenlik sorunuyla karşı karşıya kaldıklarını da ifade eden Doç. Dr. Ökten, “Hepimizin bildiği gibi Şehir Hastanesi’nde başta yazılım sistemindeki sorunlar başta olmak üzere sekreter, hemşire ve personel eksikliği hekimlik mesleğimizi layıkıyla yapmamıza ve sağlık hizmeti sunmamıza engel olmaktadır. Yaşanan sıkıntıları gerek yöneticilerle görüşerek, gerek yazılı olarak ifade ederek, gerekse basın açıklamaları yaparak defalarca dile getirdik. Ama maalesef halen bir çözüme kavuşmuş değiliz” dedi.

‘DEPRESİF ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ’

Adana Şehir Hastanesinde çalışan hekim, hemşire, teknisyen ve personelin mutsuz, huzursuz ve depresif bir şekilde çalıştığına dikkat çeken Ökten, “Hekim sorunları ile yapacağımız toplantılara başhekimlik tarafından toplantı salonu verilmemektedir. Asistan hekimler yeterince eğitim alamamaktadır. Bütün sorunlara karşın Tabip Odası olarak bizler her zaman meslektaşlarımızın yanınızdayız. Birlikteliğimizle sorunlarımızın üstesinden gelebileceğimize inancım tamdır” dedi.

‘BİRLİKTELİK HEPİMİZE İYİ GELDİ’

Hastanelerde çalışan hekimlerin yoğun iş yükü olduğunu, yalnızlaştırılarak birbirinden koparıldığının da altını çizen Ökten, “Hekimler çalıştıkları hastanelerde bir birini göremez olmuştur. Sonbahar kahvaltısı adı altında bir araya gelip, hem istişarede bulunmak hem birbirimizle kaynaşmak hem de ailelerimizle tanışarak sorunlarımızı unutup, beraberce keyifli bir hafta sonu geçirmek istedik. Bu birlikteliğin hepimize iyi geldiğini gördük” dedi. (Adana/EVRENSEL)

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