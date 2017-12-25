Günlük 10 saatlik çalışmaya 80 TL yevmiye

Mersin Erdemli'de paketleme ve yükleme işinde çalışan kadınlar, günlük 10 saatlik çalışma karşılığında 80 TL yevmiye alıyor.

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Limonlu mahallesinde muz paketleme ve yükleme şirketinde çalışan kadın işçiler, günde 10 saat çalıştıklarını belirterek, yevmiyelerinin az olmasından yakındı. "Her iş zor olduğu gibi bu iş de zor" diyerek sözlerine başlayan Besna Uzunyol, günde 10 saat boyunca kasaya muz yerleştirdiğini ve bunun karşılığında 80 TL yevmiye aldığını söyledi.

‘ÇOCUKLARIMI OKUTMAK İÇİN’

5 aydır paketleme işinde çalışan Meryem Eren de, “Burada muzları kasalara dizip ambalajlamasını yapıyoruz. Evimiz uzak olduğu için sabah 05.30'da yola çıkıyoruz. Bazen işimiz erken bitiyor bazen de akşama kadar uzuyor. Paketleme işinin en zor tarafı, ayakta durmaktır” dedi. Çocuklarını okutmak için çalışmak zorunda olduğunu belirten Eren, kimseye muhtaç olmadığı için de mutlu olduğunu söyledi.

‘HEM YÜKLEME HEM PAKETLEME’

İsmini vermekten çekinen bir kadın işçi de 6 yıldır paketleme işi yaptığını ve çok yorulduğunu belirtti. Sabahın erken saatlerinde geldiklerini, hem paketleme hem de yükleme işinde çalıştığını dile getiren kadın işçi, kendi ekmeğini kazanmaktan mutlu olduğunu ve zorlukları görmezden geldiğini söyledi. (Mersin/MA)



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