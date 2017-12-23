İnsan hakları kurumları 19 Aralık’ı unutmadı

İHD ve Wernicke Korsakofflularla Dayanışma 19 Aralık Cezaevi Katliamı’nın 17’nci yıl dönümünde etkinlik düzenledi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi ve Wernicke Korsakofflularla Dayanışma, 19 Aralık 2000’de dönemin hükümetinin “Hayata Dönüş Operasyonu” olarak adlandırdığı cezaevi katliamının 17’nci yıldönümünde “19 Aralık! Unutmadık, unutturmayacağız” sloganı ile etkinlik düzenledi. Konak ilçesi Kültürpark içinde bulunan Fuar Gençlik Merkezi Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve yurttaş katıldı.



Türkiye cezaevlerinin insanlık dışı uygulamalar ve katliamlar tarihi olduğunu kaydeden İHD İzmir Şube Başkanı Ali Aydın, cezaevlerinin her türlü insanlık dışı ve onur kırıcı muamelenin yapıldığı mekanlar olmaya devam ettiğini söyledi. OHAL ile cezaevleri koşullarının daha da artığını vurgulayan Aydın, özellikle hasta tutuklulara dönük etik olmayan yaklaşım ve bürokratik engellerin hasta tutuklular için insani olmayan bir tablo ortaya çıkardığını aktardı. Aydın İHD verilerine göre cezaevlerinde 357'si ağır toplam 1025 hasta tutuklu olduğunu hatırlatarak, hasta tutukluların serbest bırakılmasını istedi. Aydın, ayrıca cezaevlerinde tecrit ve izolasyon uygulamalarına son verilmesi gerektiğini ifade ederken, “Tek kişilik İmralı Kapalı Cezaevi kapatılmalıdır. Tüm ağır mahpuslar derhal serbest bırakılmalıdır" dedi.

'YOK EDİLMEK İSTENEN FİKİR VE DÜŞÜNCELERİMİZDİ'

Wernicke Korsakofflularla Dayanışma adına söz alan Süleyman Ateş de, yıllarca cezaevlerinde düşüncelerinin ve fikirlerinin yok edilmek istendiğini aktardı. Ardından 19 Aralık Katliamı’ndan yaralı olarak kurtulan Barış Kaya da, çalıştığı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işinden atıldığı için açlık grevinin 41’inci gününde olan Mahir Kılıç’la birlikte eylemde olduklarını belirtti. Kaya, duyarlılık çağrısında bulundu.



Konuşmaların ardından sinevizyon gösterimi yapıldı. Ardından Murat Mengirkaon sahne alarak şarkılarını seslendirdi. Son olarak da Duvara Karşı Tiyatro Topluğu’nun tiyatro gösterimi ile etkinlik son buldu.

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