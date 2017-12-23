Temsa işçileri: İşi durdurmadan sonuç alamayız

MESS grubuna bu dönem dahil olan Temsa kârına kâr katarken ücretleri yerinde sayan işçiler Çelik-İş sendikasından daha sonuç alıcı eylemler bekliyor.

Cumali AKKAŞ / Aydın YİĞİT

Adana

Adana’nın köklü fabrikalarından Temsa da bu dönem MESS grubuna dahil oldu. Çelik-İş Sendikasının örgütlü olduğu fabrikada işçilerin gözü bu görüşmelerden çıkacak sonuçta. Temsa her geçen gün kârına kâr katıp büyürken, işçilerin ücretleri yerinde sayıyor. İşçiler, sendikanın çağrısıyla yapılan vardiya çıkışlarındaki yürüyüşlere tam katılım sağlıyor. Ancak üretimi etkileyecek, daha sonuç alıcı eylemlerin yapılmasını istiyorlar.

İşçi duraklarında görüştüğümüz Temsa işçilerinden biri, sendikacıların uyuşmazlık zaptı tutulduğunu söylediklerini ancak bundan sonra ne yapılacağına dair bilgi vermediğini belirterek, şöyle dedi: “Akşam 18.00’da mesai bitiyor, 18.10’da eylem yapılıyor ve 10 dakikada bitiyor. Daha vurucu ve etkili eylemler yapılmalı. Hafta içi ve hafta sonu mesai saatlerinde eylemler yapmak gerekir. İş durdurmalıyız yoksa, sonuç alamayız.”

Bir başka işçi de yüzde 38’den aşağı bir zammı kabul etmeyeceklerini, gerekirse greve gideceklerini söyledi.Yine işçi durağında görüştüğümüz bir başka işçi ise “birlik olmaktan başka şansları olmadığını” dile getirdi. Taleplerinin arkasında olduklarını vurgulayan işçi, görüşmeleri yürüten üç işçi sendikasının üyesi işçilerin birlikte hareket etmesinin daha etkili olacağını söyledi.

İŞÇİLER BÜYÜMEDEN PAY ALAMIYOR

Temsa, kendi markası ile otobüs ve midibüs üretim ve ihracatı yapan, Türkiye’nin önde gelen otomotiv şirketlerinden. Üretim tesisinde 4500 adet otobüs ve midibüs, 7500 adet hafif kamyon olmak üzere yılda tek vardiyada, toplam 12 bin adet araç üretim kapasitesine sahip. Temsa, ürünlerini 66 farklı ülkeye ihraç ediyor. Fransa, Almanya, İtalya, Avusturya, İsveç, Litvanya ve Benelux ülkeleri Temsa’nın Avrupa’daki önemli pazarlarından. Temsa’nın her geçen gün büyüdüğünün bir diğer göstergesi de Türkiye İhraçtılar Meclisi tarafından her yıl açıklanan ihracat şampiyonu kuruluşlar sıralamasındaki yeri. Buna göre Temsa, 2015 yılında 141. sırada yer alırken 2016 yılında 104. sıraya yükseldi. Temsa sektörel sıralamada ise 20. sırada.

Temsa işçileri ise bu büyümeden paylarını alamıyor. İşkur tarafından düzenlenen programlar kapsamında çok sayıda işçinin işe alındığı fabrikada, yeni başlayanlara asgari ücretin biraz üzerinde ücret veriliyor. Kıdemli işçilerin ücreti ise yeni işçilerin biraz üzerinde.

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Aralık 2017 19:27

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