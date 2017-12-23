'130 bin işçi aynı anda greve çıkarsa sonuç başka olur'

Yücel Boru'daki Birleşik Metal-İş üyesi işçiler MESS dayatmalarına karşı mücadelelerini sürdürüyor.

Halil İMREK

Hatay

Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu Yücel Boru’nun Dörtyol ve Osmaniye fabrikalarında çalışan Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, MESS dayatmalarına karşı mücadelelerini sürdürüyor. İşçiler 2015 yılındaki sözleşmede de anlaşma sağlanamadığı için greve çıkmış, grev bir gün sonra AKP Hükümeti tarafından yasaklanmıştı.

İki haftadır çeşitli eylemler yapan Yücel Boru işçileri, yemekhaneye alkışlar ve “Zafer direnen emekçinin olacak”, “Yılgınlık yok direniş var”, “MESS şaşırma sabrımızı taşırma”, “Gemileri yaktık geri dönüş yok” sloganlarıyla giriyor. Servislere alkış ve sloganlar eşliğinde toplu yürüyüş yaparak giden işçiler, fabrikada da yakalarına “Üretim ve kârlılık rekorlarının karşılığını istiyoruz” yazılı kokartlar takıyor.

Dörtyol’da görüştüğümüz Yücel Boru işçileri, eylemlerin dozajının her geçen gün arttığını, MESS geri adım atmazsa işin greve kadar gideceğini söyledi. İyi bir grev yapacaklarına şüpheleri olmadığını belirten işçiler, hükümetin grevlerini yasaklamasından duydukları endişeyi de dile getirdiler. Yasakların ancak birlikte aşılabileceğini belirten bir işçi “Eğer 2015’te 7-8 bin işçi değil de 130 bin işçi aynı anda greve çıkmış olsaydık, o zaman hükümet grevimizi yasaklasaydı, 130 bin kişi sokağa dökülürdü. O zaman başka olurdu” dedi.

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