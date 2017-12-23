'Kum ocağı yüzünden yakınlarımızın mezarını bulamıyoruz'

Diyarbakır'da kum ocağının mezarları da kazdığı iddiası üzerine halk ocağa yürüdü: Yakınlarımızın mezarını bulamıyoruz.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinin Görece köyünde çimento fabrikaları için kum taşıyan ocağın mezar yerlerini de kazdığı iddiası üzerine, köylüler ocağa yürüdü.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Görece köyünde, mezarların çimento malzemesi yapılmak için kazıldığını iddia eden köy halkı ayaklandı. Köy mezarlığının yakınında bulunan bir kum ocağında çimento malzemesi yapmak için yerleri kazan iş makinelerinin mezarlığın bir bölümünü de kazıp kamyonlara yüklediğini iddia eden köylüler, ocağa yürümek istedi.

Kum ocağı yakınında toplanıp, iş makinelerinin bulunduğu alana yürümek isteyen köylüler olay yerine gelen jandarma tarafından engellenirken, kum ocağı çalışanları ise araçlarını bırakıp köyden çıktı.



Yakınlarının mezarlarını bulamadıklarını belirten köylüler, yetkililerden açıklama istedi. (Diyarbakır/MA)

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