'İşçi kendine güvenmeyince başarı gelmiyor'

Eskişehir'deki Arçelik buzdolabı fabrikası işçileri, çalışma koşullarının çekilmez hale geldiğini söyleyerek 'Daha fazla mücadele vermemiz gerek' dedi

Eskişehir’de kurulu Arçelik buzdolabı fabrikasında çalışan Türk Metal üyesi işçilerle TİS sürecini konuştuk. Düşük ücretin ve ağır çalışma koşullarının çekilmez hale geldiğini ifade eden işçiler, MESS’in taleplerinin onda birini verdiğini belirterek, “Bizim de 10 kat daha fazla mücadele vermemiz gerekir” dediler.

Sendikadan beklentinin devam ettiğine işaret eden işçiler “İşçinin sendikaya güveni az ama kendine de güvenmiyor. Öyle olunca başarı gelmiyor” uyarısında bulunuyor. Son dönemde kendi isteğiyle işten ayrılanlar olduğuna dikkat çeken bir işçi “Tazminatlı çıkışların açılmasıyla 200’e yakın işçi işten çıktı. Düşünün sözleşme sürecindeyiz ama umut o kadar az ki insanlar tazminatı verilince işten ayrılıyor” dedi.

12 yıldır Arçelik’te çalışan başka bir işçi ise şunları söyledi: “Çok yıldım; vardiya dönmesi, mesaisi, iş yoğunluğu... Gerçekten bizleri tüketiyor. Bütün ömrümüz çalışarak geçiyor ancak aldığımız para cep doldurmuyor. Daha ayın ortasında parasız kalıyoruz. Geçen senelerde yaşananlar ortada. Herkes, sendika da dahil, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye başladık sözleşmeye. Eylemler yapıyoruz, ama sesimizi daha da yükseltmeliyiz.”

TASLAK GÜZEL AMA

10 yılını fabrikada geçiren bir başka işçi de “Açıklanan taslak güzel, almakta bize, sendikaya düşüyor. Bizim kaybımız çok, bu taslağı bir önceki sözleşmede almalıydık. Şimdi bunu alsak bile inanın yetmez, yetmiyor. Sosyal haklarla giydirilmiş 2000 lira anca geçiyor elimize. Vergisiydi, kesintisiydi gerçekten düşük ücretlere çalışıyoruz” diye konuştu. Sendikanın duruşunu bozmaması gerektiğini, işçinin de zaman geçtikçe eylemlere daha ileriden katılacağını ifade eden işçi, şöyle devam etti: “Artırarak yürümeliyiz. MESS’in durumu ortada, taslağın 10’da birini veriyorlar. Biz de, sendika da şimdinin 10 katı net bir tutum ve tavırla karşılık vermeliyiz ki istediğimizi alabilelim.”

HİÇ BİTMEYEN ASKERLİK!

Başka bir Arçelik işçisi ise “Eski işçiyle yeni giren arasında 100-200 lira fark anca var. 10 yılını veriyorsun birikim yok. Biz üretiyoruz, rekor kırılıyor, bizim ücretler ha bire eriyor” dedi. Herkesin bir çıkış arayışında olduğunu belirten işçi, “Ama sözü birlikte söylemeliyiz. İşçi, sendikadan bekliyor, öyle alışmış. Sendikaya güvenleri de az ama kendilerine de güvenmiyorlar. Öyle olunca başarı gelmiyor. Mesaiye kalmama, yemekhane eylemleri ve yürüyüşler oldu; ancak MESS’in tutumunda değişiklik olmadı. Daha aktif sonuç alıcı işler gerekli” diye konuştu.

Genç bir işçi ise şunları dile getirdi: “İlk fabrikaya girince burası askeriye gibi dedim içimden. Ama sonuçta askerlik süreli, kendini hep, bitecek sivile döneceğim diye motive ediyorsun. Ama burası hiç bitmeyen bir askerlik gibi. Eline geçen para artarsa motive olursun, isteyerek çalışırsın. Ama yeni işçi alınıyor, eski işçiler çıkıyor. Zaten bir işçi 22-23 yaşında içeri girdiğinde o muydu bu muydu derken 3-4 sene geçiyor. Sonrasında bir şeyleri talep etmeye başlıyor. 10 yılı aşanların da, bizim de bir sürü talebimiz var. En başta insan gibi ücret istiyoruz.” (Eskişehir/EVRENSEL)

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