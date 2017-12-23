Çiğli'de halkın itirazları planları geri çektirdi

Çiğli Köyiçi Mahallesi'nde halka sorulmadan hazırlanan imar planları halkın itirazları üzerine geri çekildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çiğli Belediyesi tarafından Köyiçi Mahallesi için hazırlanan imar planlarına halkın tepkileri devam etti. Bölge halkı mahalle girişinde toplanarak belediye binası önüne yürüyüş gerçekleştirdi.

Projenin halka danışılmamasından rahatsız olan mahalleli ayrıca yürürlüğe konmak istenen projenin halkı mağdur ettiğini dile getirdi. Yürüyüşün sonunda mahalle temsilcileri Belediye Başkanı Hasan Arslan ile görüşmede bulundu. Halkın talepleri anlatıldı.

'SİZ İSTEMEDİKTEN SONRA BİR ŞEY YAPAMAYIZ'

Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan ise, kalabalığa seslenerek binlik planların askıya alındığını 5 binlik planların ise bir kez daha görüşüleceğini aktardı. Arslan, “Sizlere inat size rağmen bir şeyler yapmak için seçilmedik. Siz istemedikten sonra biz hiçbir şey yapamayız. Şayet bir değişiklik olacaksa size de sorulacak” dedi.

'PROJEYİ MAHALLELİ BELİRLEYECEK'

Arslan’ın konuşması üzerine söz alan mahalle sakinlerinden aynı zamanda avukat olan Şenay Tavus da “Mahallemizin her sokağından bir kadın ve bir erkek olarak iki temsilci seçip oluşturacağımız komitelerle hem mahallemizin nasıl bir dönüşüme razı olacağını hem de bundan sonraki projelerde maddi ve manevi en ufak bir mağduriyetin olmaması için gerekli çalışmaları ve araştırmaları yapacağız” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

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